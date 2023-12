Poker Online MTT 4 dicembre 2023. Questa domenica su Pokerstars è iniziata la Mid-Stakes Madness, ma si sono giocati anche i tornei normali, come l’High Roller vinto da BetterCallSax, o il Sunday Special con onlyruss chipleader al termine del day1. Su iPoker Collasso1982 detta il passo all’Explosive mentre su People’s c’è cacci8 al comando del Vesuvio Pk-o.

Tornei domenicali: onlyruss in testa al Sunday Special

Il Sunday Special di Pokerstars richiama 1.293 entries per un montepremi di €116.370. A premio in 231 giocatori con una prima moneta da €17.215. La bolla è già scoppiata visto che al termine del day1 abbiamo 126 players left, comandati dal regular onlyruss che con 275K chiude di poco avanti su GAMAU71 con 266K.

In 592 hanno accettato la sfida all’Explosive Sunday di iPoker che al termine della prima giornata lascia ai tavoli 169 players left, ma come sempre i numeri non sono ufficiali visto che le registrazioni tardive rimangono aperte. Al momento comanda Collasso1982. Attenzione a Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni che ritroviamo al 6° posto.

110 entries al VESUVIO P-KO di People’s Poker. In gioco rimangono in 49, ma la bolla non è ancora scoppiata visto che saranno 23 i giocatori che andranno a premio, con una prima moneta da 1.737 euro (più le taglie). Al momento comanda cacci8.

Poker Online MTT 4 dicembre 2023: i primi tornei Mid-Stakes Madness

Su Pokerstars è iniziata la Mid-Stakes Madness e partiamo dall’evento #1 Sunday Storm aperto dalla vittoria di sceriffo111 che mette tutti in riga, in un torneo che ha contato 2.047 entries e che vede iMancio90 chiudere come runner up.

Con l’evento #2 Sunday Master si sale a €41.868 di montepremi con Almeg2020 che ha la meglio su un field da 2.326 entries.

L’evento #3 Sunday Interstellar è il più ricco con €67.230 di montepremi grazie a 1.494 iscritti. Il migliore è fialetta27 che porta a casa €4.190 di prima moneta + €2.913 di taglie dopo aver superato Gasolinaa.

KuSuNoK1 si porta a casa invece l’evento #4 Sunday Slam per €2.130+€2.252 dopo aver superato Wasabi89_FI e a completare il podio riconosciamo KILLUCK. Al 6° posto c’è anche Marco “RaydenArtist” Richetto.

Non supera i 40K di garantito l’evento #5 Sunday Royal che viene vinto da SZ231199 per €2.875+€3.790, con Aces668801 come runner up poi riconosciamo s3rchioMarquina a completare il podio. Top-10 per Fabio “backdoorAK” Peluso.

Infine l’evento #6 Bounty Stars, il più piccolo con €16.857 di prizepool, che chiude la giornata con la vittoria da €1.017+€1.056 di Sxm03 su capa1991.

Poker Online MTT 4 dicembre 2023: gli altri tornei su Pokerstars

Chiudiamo con la programmazione standard su PS, perchè nonostante la Mid-Stakes Madness, si sono giocati i principali tornei della domenica, ad iniziare dal Sunday Blowout che richiama 3.303 giocatori che però non bastano a superare il garantito da 35K. Il migliore è pansal61 che incassa €2.360+€1.042 di premio. Tavolo finale anche per Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo in 8° posizione.

Non riesce ad andare oltre il garantito da 60K nemmeno il Sunday Colossal Stack con 3.281 entries e qui il migliore è ayton74 che incassa €3.699+€1.976 dopo aver superato thetruehank. Anche qui top-10 per RaydenArtist.

Oggi chiudiamo col Sunday High Roller portato a casa dal regular BetterCallSax che incassa la prima moneta da €7.299 dopo aver battuto un field da 155 entries. L’ultimo ad arrendersi è stato Sera247994 poi riconosciamo dugao81 a completare il podio davanti a pertugio7 e Cifalino91, insomma, nickname che ormai abbiamo imparato a conoscere. Anche qui troviamo D4MM1L3CH1P5 in top-10 al 9° posto finale.