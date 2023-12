Poker Online MTT 5 dicembre 2023. Vediamo come si sono conclusi i principali tornei domenicali in Italia e vediamo anche come sono continuate le Mid Stokes Madness e gli altri tornei su Pokerstars.

Tornei domenicali: mesckinmick vince il Sunday Special

Il Sunday Special di Pokerstars va in archivio con la vittoria di mesckinmick che porta a casa la prima moneta da €17.251 dopo aver battuto vamosbet10, runner up per €12.296. Completa il podio piunco72 mentre il chipleader del day1, onlyruss, chiude la sua corsa al 6° posto. Piazzamento in top-10 anche per silverpoker1980 (8°).

Passiamo su iPoker con la conclusione dell’Explosive Sunday che ha chiuso con 678 iscritti e il migliore è stato 4ccount4nt che tra prima moneta e taglie incassa un premio da 11.122 euro totali. Il runner up è nespola70 poi troviamo Collasso1982, chipleader della prima giornata, a completare il podio.

Su People’s Poker il VESUVIO P-KO viene vinto dal regular splinterrrr che già parecchie volte ha vinto il domenicale di questo circuito. In 2° posizione c’è THEWORLDISYOURS1 su Vai_Sempre_Tu. Al 5° posto riconosciamo anche Andreacigna e in 7° posizione c’è iMsoOsicK, davanti a CiccioRE che aveva chiuso al comando la prima giornata di domenica.

Poker Online MTT 5 dicembre 2023: i principali tornei Mid-Stakes Madness del lunedì

Continuano i tornei delle Mid-Stakes Madness su Pokerstars. All’evento #8 Bounty Stars abbiamo 1.710 iscritti per €30.780 di Prize pool. Il migliore è Parinquen84 che incassa €1.902 di prima moneta + €1.862 di taglie.

Il torneo più ricco delle Mid-Stakes Madness è l’evento #9 Slam che ha visto vincere il regular Shadowkizz che incassa la prima moneta da €3.200 + €2.777 di taglie dopo aver battuto colekooper nel testa a testa finale.

Chiudiamo con l’evento #10 Interstellar che è stato vinto da Bailar01 per €3.072+€2.126 su Suckkkkk mentre thedoctor150 completa il podio.

Poker Online MTT 5 dicembre 2023: gli altri tornei

Vediamo anche i tornei più ricchi della programmazione standard di Pokerstars al lunedì. Il Bounty Builder richiama 631 giocatori che non bastano a superare il garantito da 30K. La vittoria da €2.226+€1.860 va a 7rusThePorcess su RobyBae e KiroiSenko che sta tornando con costanza nei nostri report.

Sotto il garantito da 50K anche il Colossal Stack con 2.703 entries. La vittoria va ad ONLY1PRINCE che incassa €5.030 dopo un accordo con FINOALLAFINE (che è quello che incassa di più) e sonopollo76.

Arriva invece a €60.300 il Night on Stars con 670 iscritti e il migliore è lucafarina82 che incassa €8.560. Anche qui c’è un deal con Peppinoreal che incassa la stessa moneta del vincitore.

Chiudiamo col Rollercoaster, altro torneo sotto i 15K garantiti con 156 iscritti. Vittoria di Dario “Cifalino91” Barone che incassa €1.332+€2,185 di premio. L’ultimo ad arrendersi è squalobalena poi ritroviamo Evanz94 a completare il podio su Donato “whitediabolic” De Bonis e anche qui ritroviamo KiroiSenko davanti a dugao81 e Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni. Top 10 anche per Riccardo “CrazyRich85” Basso e Ribo95.