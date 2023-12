Poker Online MTT 7 dicembre 2023. Vediamo i risultati dei principali tornei del mercoledì su Pokerstars dove continuano gli eventi Mid-Stakes Madness, ma anche la programmazione normale, come il Night on Stars vinto dal regular M@d0ff mentre blablabla779 porta a casa il Colossal Stack.

Poker Online MTT 7 dicembre 2023: tornei Mid-Stakes Madness del mercoledì

Partiamo dall’evento #18 Bounty Stars delle Mid-Stakes Madness che ha richiamato 1.172 entries per un montepremi superiore ai 21K, e il migliore è ilmonaco16 che incassa la prima moneta da €1.354 + €1.609 di taglie.

L’evento #19 Slam non va sopra al garantito da 40K con i suoi 1.399 iscritti e qui la vittoria va a Laziness95 che incassa €2.656+€2.062 dopo aver superato enemal248. Da segnalare il piazzamento di Jackson “DJackMpkr” Genovesi in 8° piazza.ù

All’evento #20 Interstellar torna a spuntare scottex85 che si sta piazzando con continuità negli ultimi giorni, e questa volta batte la concorrenza di 813 iscritti al torneo, incassando €2.497+€2.729.

Chiudiamo con l’evento #21 Cluster che viene vinto da Hennet87 che incassa la prima moneta da €1.908 dopo aver battuto Mariuzzo13 nel testa a testa finale.

M@d0ff vince il Night on Stars. Colossal per blablabla779

Con 467 iscritti il Night on Stars raggiunge il montepremi complessivo di €42.030 con una prima moneta da €7.101 che finisce nelle tasche del regular M@d0ff che batte satanicnerd88 nel testa a testa finale, poi c’è rgikost a completare il podio davanti ad una serie di regular: dennydenny91, INFINITIRF, kingferro98 e il solito Evanz94, letteralmente esploso nelle ultime settimane.

Non riesce invece a superare lo stesso garantito da 40K del NoS il Colossal Stack con i suoi 2.106 entries e il migliore in questo caso è blablabla779 che incassa €5.968 mentre per il runner up simasso ci sono €4.078. A completare il podio riconosciamo Mario “coinflip21” Carrascon.

Poker Online MTT 7 dicembre 2023: gli altri tornei di giornata

Facciamo un passo indietro al Bounty Builder, un altro torneo che non è riuscito a superare il garantito da 20K in questo mercoledì su Pokerstars. Vittoria comunque eccellente per Raffaele “raffa_N5” Francese.

ManInBlackk torna a vincere portandosi a casa il Rollercoaster su 117 iscritti, per €992+€1.683 di premio dopo aver battuto MICHELE911. Come sempre ci sono tanti regular ai piani alti a fine torneo, tra questi segnaliamo Lelouch Vi che in giornata aveva già centrato una top-10 ad un evento Mid-Stakes Madness.

L’ultimo torneo che prendiamo in analisi è il Need For Speed, il turbo che chiude la giornata di Pokerstars con 54 iscritti e 5K di prizepool. La vittoria da €1.783 va a Pierpaah che batte piunco72, poi arriva Lelouch Vi a completare il podio e a prendersi la sua 3° top-10 quotidiana.