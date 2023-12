Poker Online 27 dicembre 2023. Natale e Santo Stefano a tutto poker con tanti tornei ricchi su iPoker, People’s Poker, 888poker e ovviamente Pokestars dove sono iniziate le Winter Series, con tanti nomi noti a vincere, e Federico Piroddi sfiora subito una doppietta nei primi 2 giorni di tornei speciali.

Poker Online 27 dicembre 2023: i principali tornei natalizi

Iniziamo dai tornei di Natale e partiamo dall’Explosive Sunday di iPoker, torneo che ha richiamato 420 giocatori per un montepremi arrivato a €38.220 che ha superato il garantito da 35K. Il migliore è stato SPLAAAASH che ha incassato la prima moneta da €3.034 + €4.489 di taglie. Il runner up MOKIO0708 si accontenta di €3.641 complessivi. Da segnalare il 6° posto del regular Riccardo “Runit2Ice” Bonelli che in passato ha già vinto il domenicale di iPoker.

Su People’s Poker a Natale si è giocato invece il Kilimangiaro XMAS EDITION vinto da TIBOOFG95 per €1.461 di premio dopo aver battuto Ray22 nel testa a testa finale. Anche qui troviamo Runit2Ice in 5° posizione.

Torniamo a parlare anche di 888poker col Mystery Bounty Sunday natalizio che ha visto 115 entries per un montepremi da €14.300. Al vincitore è andato un premio totale (tra prima moneta e taglie) di €3.281, ed è stato phalloides78 a primeggiare su Giaky, giocatore non nuovo ad exploit interessanti sulla poker room di 888.

Al via le Winter Series su Pokerstars

A Natale sono iniziate anche le Winter Series di Pokerstars. Qui ci occupiamo dei primi e più ricchi tornei, partendo dall‘evento #3 The Iceberg dove troviamo subito un vincitore eccellente, Stefano “ANTILIMP” Fioravanti che incassa €10.432 di prima moneta dopo aver superato Popomishanti, runner up per poco più di 7K di premio.

Un fiume di persone all’evento #4 Monday Jackpot, quello dal buy-in più popolare da €10 che ha visto 10.988 iscritti per un montepremi di €98.892. Il migliore è GASTONE749 che incassa 6.985 euro totali di premio.

Il torneo più ricco è stato l’evento#5 Super Monday KO che ha visto 493 partecipanti che hanno pagato il buy-in da €250 generando un montepremi da €110.925 e una prima moneta da €8.055 a cui il vincitore K1llth3f1sh aggiunge €12.972 di taglie, superando i 20K di vincita.

Passiamo all’evento #6 Giga Stack che ha attirato 4.697 giocatori per un montepremi vicino agli 85K e una prima moneta da €5.059 a cui il vincitore, svizio7, aggiunge €3.360 di taglie. Al 4° posto qui riconosciamo il regular sapy000.

Chiudiamo la prima giornata di Winter Series con l’evento #8 The Blizzard vinto da Federico “IFOLDACES4U” Piroddi che incassa €2.276+€2.578 dopo aver battuto Giadex87 e 94pazzini94, in un tavolo finale con molti regular visto che riconosciamo anche Lelouche Vi, edofatto, Chateaux87 e anche Everbrun1.

Poker Online 27 dicembre 2023: i risultati di Santo Stefano

Le Winter Series sono continuate con i tornei del martedì, vediamo come sono andati gli eventi più ricchi di Santo Stefano, e iniziamo dall’evento #14 The Iceberg dove c’è subito la vittoria eccellente di Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che mette in fila un field da 1.315 entries incassando €3.711+€4.012 in un torneo che ha sfiorato i 60K di Prize pool.

Vicino ai 60K di montepremi anche l’evento #15 Snowman che ha richiamato 6.598 giocatori che hanno pagato il buy-in popolare da €10, con una prima moneta niente male da €3.438 + €1.871 di taglie per il vincitore bacco806.

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #16 Super Tuesday che ha richiamato 1.035 giocatori per un montepremi da €93.150 e una prima moneta da €6.193 vinta da Trycopyyou che aggiunge altri €6.626 di taglie dopo aver superato Ciccio7910 e il regular LAFAL10. Ai piedi del podio riconosciamo Luca “losqualo63” Giovannone.

Super i 70K di montepremi anche l‘evento #17 Giga Stack vinto da cerbokevin94 per €2.032+€1.827 dopo un deal con AAizen96, jhonny_bravo48 e marklupo69. Anche qui c’è LAFAL10 in top-10 al 7° posto.

Vediamo velocemtene gli altri tornei Winter Series. All’evento #18 The Blizzard la spunta MATDOCTOR che incassa €3.995 dopo un deal con moffo85. All’evento #19 Explosive Gear vince Th3Re4lClOwN che nega la doppietta a IFOLDACES4U. L’evento #10 Daily Cooldown viene vinto dal regular Francesco “ilmessia84” Favia che regola un field da 327 iscritti per quasi 30K di montepremi. Qui ai piedi del podio riconosciamo Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni, e tripla top-10 per LAFAL10, immancabile al 8° posto. Infine l’evento #21 Jingle Wells che viene vinto da un altro nome noto nel panorama del poker online italiano, Riccardo “CrazyRich85” Basso che supera la concorrenza di 2.023 iscritti incassando €1.093+€1.154.