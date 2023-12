Poker Online 28 dicembre 2023. Vediamo gli ultimi risultati dei tornei di Pokerstars dove continuano le Winter Series. Nei tornei del mercoledì i colpi maggiori sono quelli di va87 e F-35A.

Poker Online 28 dicembre 2023: i primi tornei del mercoledi

Iniziamo i tornei Winter Series dall’evento #24 The Iceberg vinto da ELEGUA2O10 che supera i 1.298 iscritti per un montepremi sopra i 58K e una prima moneta da €3.663 a cui il vincitore aggiunge altre €3.732 di taglie. Top-10 per Luca “delfo182” Delfino.

Ben 5.485 entries all’evento #25 Snowman e a strappare la vittoria è costassz che incassa la prima moneta da €6.672 dopo aver superato MarkoNoFear che incassa €4.753.

8-Max PKO: va87 batte Riccardo Basso

Ancora Riccardo “CrazyRich85” Basso protagonista alle Winter Series col 2° posto all’evento #26 8-Max PKO dove a spuntarla è va87 mentre a completare il podio riconosciamo anche Evanz94.

Poker Online 28 dicembre 2023: gli ultimi tornei della giornata

All’evento #27 Giga Stack abbiamo 3.962 iscritti per un montepremi da €71.316 e la vittoria è andata a F-35A che incassa €4.125+€3.735, superando ciccio3826 nel testa a testa finale.

Infine saltiamo all’evento #31 Daily Cooldown e chiudiamo con la vittoria di Poldo085 che batte la concorrenza di 313 giocatori e incassa il premio da €2.150+€3.114. Il runner up è Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.