Poker Online 29 dicembre 2023. Su Pokerstars continuano le ricche Winter Series e nel High Roller del giovedì la spunta leovinci54. Giornata vincente anche per: nicorago, gigibross85, marsala64, vengosempre123, Diego01900 e Nik7090. Tripla top-10 per BlackDomo97.

Poker Online 29 dicembre 2023: i primi tornei del giovedì

Su Pokerstars continuano le Winter Series, e inizia questo report dall’evento #34 Warm Up che ha visto la partecipazione di 1.902 giocatori per una prima moneta da €2.084 a cui nicorago ha aggiunto €1.328 di taglie dopo aver superato lululu89.

Con l’evento #35 The Iceberg si sale a €56.880 di montepremi e qui non ci sono taglie, ma una prima moneta da €8.432 che viene vinta da gigibross85 su Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo. Ai piedi del podio qui riconosciamo anche Marco “ilmessia84” Favia in 4° posizione, e al 6° posto c’è BlackDomo97 che aveva già chiuso nella top-10 del precedente torneo Warm Up.

L’evento #36 Snowman richiama 6.444 giocatori per quasi 58K di prizepool e qui il migliore è marsala64 che incassa €3.359+€2.453 su irolchi che si fa bastare poco meno di 4.000 euro complessivi dopo aver perso il testa a testa finale. In questo field enorme va segnalato il piazzamento in 5° posizione del regular RenatoINT.

High Roller per leovinci54; vengosempre123 porta a casa il Giga Stack

L’evento #37 Giga Stack mette in palio €71.460 e la vittoria va a vengosempre123 per €4.312+€2.678 mentre il runner up è Andrea.zanna10. Al 7° posto riconosciamo onlyruss.

Il torneo più ricco del giovedì è l’evento #38 High Roller che richiama 487 giocatori per un montepremi di €109.575. Il vincitore è leodavinci54 che incassa €7.998 di prima moneta + €7.513 du taglie dopo aver superato MiRipetoSempre. Per una volta riconosciamo pochi regular nella top-10 di questo ricco torneo, solitamente affollato da nick name noti. Per esempio il vincitore leodavinci54 non era mai finito nei nostri report prima di oggi.

Poker Online 29 dicembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #39 The Blizzard che viene vinto da Diego01900 che batte la concorrenza di 783 iscritti e incassa un premio da €2.382+€2.366. In 6° posizione troviamo Davide “davidecalva” Calvaresi.

L’ultimo torneo che prendiamo in analisi è l’evento #41 Daily Cooldown che richiama 405 giocatori per un Prize pool da €36.450. Vittoria di Nik7090 che batte il regular M3ssiD10s nel testa a testa finale, e a completare il podio ritroviamo ancora BlackDomo97 alla terza top-10 di giornata. In 7° posizione swidam che aveva già chiuso come runner up nel torneo precedente, l’evento #40 The Arena vinto da PlayBet4Win. La giornata è stata conclusa dal torneo meno ricco, l’evento #41 Jingle Bells vinto da sault24, e anche qui in 2° posizione troviamo un regular, Giuseppe “peppruocc” Ruocco.