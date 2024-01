Poker Online 2 gennaio 2024. Primo report del nuovo anno, andiamo a vedere i risultati più interessanti delle Winter Series su Pokerstars. Il torneo più ricco lo vince VengoDentro, ma il primo dell’anno sorride anche a: A.Lapini, Jaysmooth77 e 94pazzini94 (Simone Demasi, in foto).

Poker Online 2 gennaio 2024: i primi tornei del lunedì

Iniziamo il resoconto delle Winter Series del primo dell’anno su Pokerstars con l’evento #65 Warm Up che richiama 1.800 giocatori per €32.400 di montepremi. Vittoria per RobyBae che incassa la prima moneta da €4.635 dopo aver battuto IR3adUrM1nd.

Passiamo all’evento #66 The Iceberg che raggiunge i €72.405 di montepremi con 1.609 iscritti, e a risultare vincente è A.Lapini che incassa €4.445 di prima moneta + €4.582 di taglie. Da segnalare il piazzamento al 7° posto di Luca “steva10” Stevanato.

DonatoAut porta a casa l’evento #67 Snowman per €3.337+€1.865 dopo aver battuto lakiluke90 nel testa a testa finale. Completa il podio xpalla9x.

Happy New Year per VengoDentro, Jaysmooth77 vince il Giga Stack

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #68 Happy New Year Special che richiama 1.625 giocatori per un prizepool da €146.250. La vittoria vale €9.034+€11.896 e finisce nelle tasche di VengoDentro che ha la meglio su notorius1997 che si accontenta di poco più di 10 mila euro complessivi di premio. In 7° posizione Zlatin “Bulgaro98” Penev che chiuderà la notte con la vittoria al Need For Speed.

Più di 80K in palio all’evento #69 Giga Stack che viene vinto da Jaysmooth77 per €4.822+€2.640. In 2° posizione abbiamo CICCIUZZO14 poi ricky7db a completare il podio. In 5° posizione riconosciamo MeLLowYeLL0w.

Poker Online 2 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #70 The Blizzard che arriva a 800 entries spaccati per €36.000 di montepremi, e una prima moneta da €6.115 che finisce nelle tasche di Ex3ml$ che batte Jimiraikkonen7.

Si continua con l’evento #71 Bounty Quads dove torna a vincere un regular che da un pò non ritrovavamo nei nostri report: OCCHIUFORT, che batte un field da 625 iscritti e incassa €3.375. Da segnalare anche il 3° posto di Gabriele “KingMAvE911” Re e dietro si lui Gianluca “AA-GIANLU-AA” Giuliani. L’ultimo giocatore a premio, in 8° posizione, è Riccardo “Overbet91” Bonelli.

Chiudiamo con l’evento #72 Daily Cooldown dove troviamo la vittoria eccellente di Simone “94pazzini94” Demasi che supera la concorrenza di un field da 395 entries e incassa €2.629+€5.092 di premio, con Verissimo92 che incassa in tutto poco più di 3K di premio, poi abbiamo un altro regular, sapy000, a completare il podio. Da segnalare il 5° posto di Trismegisto90 che aveva già fatto 2° al Bounty Quads.