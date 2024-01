Poker Online 8 gennaio 2024. Si è giocato il day1 dell’attesa 16° edizione del Sunday Million su Pokerstars, dove sono continuati anche i tornei Winter Series minori. Vediamo pure le prime giornate dei domenicali su iPoker e People’s Poker.

Poker Online 8 gennaio 2024: Sunday Million day1

Iniziamo ovviamente dando spazio al Sunday Million, il torneo più ricco della domenica, e probabilmente dell’anno. Si è concluso il day1 che ha visto la partecipazione di 4.186 giocatori che non sono bastati a superare il garantito pesante da 1 milione di euro, anche se le registrazioni tardive rimangono aperte fino all’inizio della seconda giornata di gioco, in programma questa sera. Si gioca per una prima moneta da €61.477 a cui andranno aggiunte le pesanti taglie, e al day 2 del lunedì sera si riprenderà con ancora 1.060 giocatori in corsa, e una bolla ancora lontana dallo scoppio con 743 ITM.

Al comando del chipcount troviamo abermar03, che sogna dall’alto delle sue 924K in chips, staccando nettamente ZiStefn68 al 2° posto con 743K. Il chipleader ha già incassato €379 di taglie, e si è quindi già ripagato il buy-in, e come lui ben 16 dei giocatori che troviamo in top-20, con Rudi1897 il migliore con €731 dai soli bounty, e una dotazione di 564K che lo farà riprendere dalla 14° posizione. Nei primi posti non si segnalano nomi o nickname noti, ma questo non significa che manchino, e scorrendo il chipcount se ne possono trovare parecchi, come MirkoNovantotto, Suckkkkk e Simone “94Pazzini94” Demasi, per citare i primi che abbiamo notato. Per esempio al tavolo del chipleader a fine giornata c’è Marco “Granbasso” Baglioni.

I domenicali sulle altre poker room

Naturalmente si è giocato anche su iPoker, con l’iPokerRoyal da 100K garantiti che ha visto la presenza di 393 iscritti. Anche qui le registrazioni tardive rimangono aperte e questa sera si riprenderà con almeno 219 giocatori, ed Allinalw21 chipleader. Per lo scoppio della bolla bisogneà aspettare visto che solo in 63 andranno ITM.

Su People’s Poker si passa dal Vesuvio all’ETNA P-KO che cresce fino a 50K garantiti a fronte di un buy-in da €165 che ha richiamato 304 giocatori. Al termine della prima giornata di gioco abbiamo 52 players left, ad un passo dai premi (44 ITM), con ciufina al comando, ma in top-10 ci sono anche Andrea “supercamoz” Camozzi e il solito Andrea “Andreacigna” Pini.

Poker Online 8 gennaio 2024: i tornei Winter Series di Pokerstars

Passiamo agli altri tornei Winter Series, visto che non c’è solo il Sunday Million, ed iniziamo da un altro torneo che si deve ancora concludere, e che ha giocato il day1 di domenica, l‘evento #128 SPICY-50 che arriva a €231.390 di montepremi grazie alla bellezza di 5.142 entries. In corsa ci sono ancora 518 giocatori, il torneo è lungo, e al momento è comandato da tre nickname noti: marcobollo, Lelouch Vi e sapy000. Non sarà il Sunday Million, ma anche qui c’è in palio una bella prima moneta da 50K.

Si è concluso con la vittoria di ChuckWasHere invece l’evento #129 Snowman che, trainato dal Sunday Million, richiama altri 5.480 giocatori per €52.560 di montepremi. Il vincitore porta a casa €3.042 di prima moneta + €1.843 di taglie.

Tanti soldi in ballo anche all’evento #130 Giga Stack che è stato vinto da WannaBcrippY per €5.408+€3.615, dopo aver battuto lucian0693. Da segnalare Cifalino91 ai piedi del podio.

Chiudiamo con l’evento #132 The Blizzard con 892 entires e un mnontepremi che supera i 40K. Qui il migliore è il regular M@d0ff che porta a casa €2.791+€3.262 dopo aver superato Direttore58, poi abbiamo WhiteArmadillo a completare il podio davanti ad Alessandro “deneb93” Pichierri.