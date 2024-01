Poker Online 9 gennaio 2024. Dopo Alessandro Siena, il ricco Sunday Million di Pokerstars, giunto alla 16° edizione, va ad un altro nome eccellente, quello di Michael “majiko15” Uguccioni (in foto). Allo Spicy 50 la spunta gionfree mentre su iPoker il primo Royal dell’anno va a Crotone1fisso. Infine su People’s Poker trionfa FurioGiunta2004.

Michael “majiko15” Uguccioni mette la firma sul 16° Sunday Million. Spicy 50 a gionfree

Si è concluso l’evento più ricco del poker online italiano, il Sunday Million, organizzato da Pokerstars, giunto alla 16° edizione. Dopo il successo di Alessandro Siena, anche questa volta la vittoria va ad un nome noto del poker italiano che abbiamo imparato a conoscere anche live: Michael “majiko15” Uguccioni, giocatore da più di €150K vinti in carriera in tornei dal vivo (compreso un anello WSOPC), e questa da quasi 90K è il suo best cash online dove si è sempre messo in luce, e ormai il suo nickname majiko15 lo conosciamo e lo abbiamo citato innumerevoli volte nei nostri report.

La registrazione attiva ancora aperta ad inizio day2 ha permesso di raggiungere i 4.494 iscritti che hanno superato così il garantito da 1 milione di euro, arrivando a €1.011.150. L’ultimo ad arrendersi ad Uguccioni è stato Petoeripeto che si fa bastare 65.383 euro totali di premio. Da segnalare anche i regular MirkoNovantotto e SvolpiKK che si piazzano tra 6° e 7° posto.

Va comunque detta una cosa che anche i nostri utenti su Facebook facevano notare, rispetto alla prima edizione (vinta da topalflop per €257.759) gli ultimi vincitori hanno portato a casa molti meno soldi, e gli 89K vinti rendono Uguccioni il 2° vincitore che ha preso il premio più basso ad un Sunday Million (nella prima edizione del 2023 sl112358 vinse “solo” €78.489).

Ieri si è concluso anche l‘evento #128 Spicy 50 delle Winter Series, e anche qui si giocava per un bel montepremi da €231.390 con 5.142 iscritti. Qui la vittoria va a gionfree che incassa €43.322 dopo un deal con 1410soulsuck89 che porta a casa €€39.322. Completa il podio gabrycaccio davanti a MatJoke che troviamo ai piedi del podio.

Gli altri domenicali: vittoria per Crotone1fisso su iPoker e di FurioGiunta2004 su People’s

Si è concluso anche il domenicale del circuito iPoker, quello di Snai e Sisal per capirci, che ha giocato l’iPokerRoyal che ha superato il garantito da 100K, arrivando ad un prizepool da €108.450 con 482 iscritti. Il migliore è stato Crotone1fisso che tra prima moneta e taglie porta a casa un bel bottino di 16.679 euro dopo aver superato LateBloom che porta a casa 12.362 euro totali.

Chiudiamo con l’ETNA P-KO di People’s Poker con 50K garantiti e qui il migliore è FurioGiunta2004 al quale vanno €4.972 di prima moneta + €4.432 di taglie. Il runner up RReddvvelvett1234 vince pochissime taglie e porta a casa in tutto €3.480. Da segnalare il regular splinterrrr al 6° posto e che solo un mese fa, ad inizio dicembre, vinceva il Vesuvio Pko.

Poker Online 9 gennaio 2024: i tornei Winter Series del lunedì

Vediamo anche i tornei minori delle Winter Series che si sono giocate ieri, iniziando dall’evento #137 Warm Up che ha richiamato 1.682 giocatori per un prizepool sopra i 30K. La vittoria da €4.368 va a siribully, in un tavolo finale in cui troviamo kingferro98 sul gradino basso del podio, ma anche Riccardo “CrazyRich85” Basso al 7° posto e This is soo2019 dietro di lui.

Con l’evento #138 The Iceberg si sale a €81.360 di montepremi con 1.808 iscritti e il migliore è DIVERSI27 per €4.989+€5.886. Anche qui riconosciamo un nome noto in top-10, Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro al 9° posto.

5.889 entries all’evento #139 Snowman che viene vinto da BluMamba che incassa €3.068+€1.464 dopo aver superato Mario “coinflip21” Carrascon che si accontenta di circa €3.500 totali di premio. In top-10 Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni, proprio al 10° posto.

Poker Online 9 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

Il torneo più ricco del lunedì è l’evento #140 Super Monday che con 1.362 iscritti produce un montepremi di €122.580 e con prima moneta da €7.708 a cui il vincitore IlRibellee aggiunge €6.782 di taglie. In 2° posizione PROdiBINGO e poi riconosciamo Gaspare “Gasparotto10” Sposato. Al 6° posto c’è anche Nicolò “WhyAlw4ysM3_” Serlenga, davanti a IMuCkTheNut e in 9° posizione riconosciamo anche KILLUCK.

L’evento #141 Giga Stack va a Robocop8623 che batte un field di 3.476 iscritti e porta a casa la parte principale del montepremi di €62.550, ovvero la prima moneta che vale €8.978.

Passiamo all’evento #142 The Blizzard vinto da sevenatriver che incassa €3.082+€2.435 dopo aver superato BaskoHD in un torneo che ha richiamato 1.052 entries. Top 10 per Zlatin “Bulgaro98” Penev.

Chiudiamo con l’evento #144 Daily Cooldown che ha un tavolo finale davvero spettacolare e pieno zeppo di regular, ad iniziare dal vincitore, damonsalvator19 che incassa €2.635+3.693. In 2° posizione c’è endlessPeter, davanti a MAGIpoker87 e RalphCifaretto, nickname che se seguite i nostri report, o giocate su Pokerstars, conoscete bene, come s3rchioMarquina in 6° posizione e Lelouch Vi al 8° posto davanti a Simone “simopascu96” Pascucci ed Ettore “pro-fumato87” Esposito a completare la top-10.