Poker Online 15 gennaio 2024. Vediamo i risultati della domenica di mtt online in Italia. A prendersi la scena è sempre Pokerstars col ricco UltraDeep delle Winter Series, che porta 305 giocatori al final day di questa sera, quando ci saranno anche le conclusioni su iPoker e su People’s Poker.

Partiamo ovviamente da Pokerstars con le Winter Series che questa domenica avevano in palio l’evento #202 UltraDeep che ha visto 2.282 entries per un Prize pool da €205.380. Si gioca per una prima moneta da 29K e al comando del chipcount, sui 305 players left che ritroveremo ai tavoli online lunedì sera per il final day, troviamo AlfiereLory con 2.3 milioni, di poco avanti su LORDPOKER698 poi abbiamo Simos93 a completare il podio. Ottimo day1 per Luca “losqualo63” Giovannone che riprenderà dal 8° posizione.

Su iPoker si è giocato il day1 del ExplosivePKO da 75K garantiti, che al momento ha 774 iscritti. Al termine della prima giornata abbiamo 149 players left, con la bolla che scoppierà a 126 giocatori, con una prima moneta da €6.247 a cui aggiungere le taglie. Il chipleader è FIA3FAB che ha imbustato virtualmente 353K, staccando VinceVin30 in 2° posizione con 265K.

Si gioca anche su People’s Poker col VESUVIO P-KO da 15K garantiti che ha richiamato 163 giocatori. Ne ritroveremo 51 al final day del lunedì, con 30 ITM. La prima moneta vale €1.822 pile eventuali taglie. Al comando del chipcount troviamo il nickname FilippoBisciglia che non sappiamo se sia davvero il conduttore televisivo che è stato per anni coinvolto nel mondo del poker, e che abbiamo imparato a conoscere anche live quando era uno dei volti di Lottomatica, anche se non crediamo sia lui.

Poker Online 15 gennaio 2024: i tornei Winter Series

Torniamo su Pokerstars andando a vedere anche gli altri tornei Winter Series che si sono disputati e conclusi questa domenica. Iniziamo dall’evento #199 Warm Up vinto da emmy2678 che ha la meglio su un field da 2.055 iscritti che ha prodotto un montepremi di quasi 30K, con una prima moneta da €2.236 a cui il vincitore aggiunge €2.093 di taglie. Da segnalare i piazzamenti dei regular vice_airlines e Nicolo “WhyAlw4ysM3” Serlenga al 4° e 5° posto.

All‘evento #200 The Iceberg si inizia a fare sul serio con più di 82K di montepremi e qui la prima moneta vale €5.095 e il vincitore, ElDiabolico6, aggiunge altre €5.572 in taglie dopo aver superato un paio di nickname noti come MeLLowYeLL0w e PR0PRI0LUI.

5.982 iscritti all’evento #201 Snowman vinto da windowwws per €3.116+€1.553 mentre in 2° posizione il runner up Deepluba incassa in tutto circa €3.500.

€83.070 in palio all’evento #203 Giga Stack vinto da lucafabr86 che incassa €4.972+€2.235 dopo aver superato PIERDIF, poi abbiamo Mrs.Benz220 a completare il podio.

Poker Online 15 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

All’evento #204 Explosive Gear abbiamo 721 iscritti per €32.445 di montepremi. Vittoria da €2.352+€2.080 per pupone1994 che si lascia alle spalle charlito90 e anche Mario “MAGIpoker87” Magisto. Un pupone1994 ispirato davvero come il Totti dei tempi migliori, per fare un paragone calcistico, visto che ritroviamo anche al 5° posto del Jingle Bells, il torneo che chiude la notte di Winter Series, e in questo caso vinto da PIELEO013. Non male per pupone1994 che prima di oggi non era mai finito nei nostri report.

ANDREAXSORRE vince invece l’evento #205 The Arena incassando la prima moneta da €3.970. In 2° posizione si ferma Atahcabal e al 3° posto riconosciamo Wutrek.

Chiudiamo con l’evento #206 Daily Cooldown con 515 iscritti e questa volta la vittoria è andata a giorgio114 per €3.307+€3.787. Come sempre questo torneo ci regala final table molto interessanti, con diversi nickname noti, come Mr.Squid92 che chiude al 3° posto, e dietro di lui ci sono Domenico “scellone9477” Gala e Suckkkkkk.