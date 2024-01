Poker Online 24 gennaio 2024. Concluse le Winter Series, su Pokerstars si continua con l’Afterparty, in attesa delle MicroMillions al via dal 28 gennaio. Andiamo a vedere i risultati del martedì di tornei di poker online

Poker Online 24 gennaio 2024: i primi tornei del martedì

Iniziamo il report dei tornei Winter Series Afterparty con l’Ice Breaker che ha visto la partecipazione di 1.702 giocatori per un montepremi superiore ai 30K, con una prima moneta da €1.881 vinta da Andrea.zanna10 che incassa altri €1.543 di taglie dopo aver battuto Fra3384.

Il The Iceberg supera invece i 60K di prizepool grazie a 1.119 iscritti e qui il migliore è PIELEO013 che incassa €3.293+€2.498 dopo aver battuto un infuocato panfr0. Piazzamento anche per il regular Vop444 in 7° posizione.

Sfiora i 40K il Glacial Tuesday dove arriva la vittoria da €2.271+€995 di alquattro che nel testa a testa finale batte Mario “coinflip21” Carrascon che aveva già fatto 11° al torneo precedente, il The Iceberg.

Zibbibboshock98 trionfa al Winter Tuesday Major

Il torneo più ricco della giornata è il Winter Tuesday Major che raccoglie 790 entries che hanno pagato il buy-in da €100, producendo un montepremi da €71.100, con una prima moneta da €12.071 che finisce nelle tasche di Federico “Zibbibboshock98” Bileddo che nel testa a testa finale batte un altro regular, rasky10, che si fa bastare il 2° premio da €8.604.

Supera i 60K di prizepool anche il Winter Rumble che viene vinto da narduvince0 che batte un field di 3.338 entries e incassa €3.647+€3.348 di premio dopo aver superato Parakulo69 nel testa a testa finale.

Poker Online 24 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

Il Bounty Quad va a Ceresinhooo che incassa più di 3.200 euro dopo aver battuto lunix1994, ultimo ad arrendersi. In 4° posizione Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Chiudiamo con l’Hostile Climate che richiama 491 giocatori per €33.142 di montepremi e una prima moneta da €2.377 vinta da Bonghittu86 che incassa altri €2.903 in taglie dopo aver battuto pinta8 mentre a completare il podio c’è Donato “whitediabolic” De Bonis. Piazzamento al 6° posto anche per Raffaele “Raffa_N5” Francese.