Poker Online 26 gennaio 2024. Il giovedì su Pokerstars è dedicato al Main Event del Afterparty Winter Series che premia Giuma94, abile a superare un giocatore di livello come Zlatin “Bulgaro98” Penev. Vittorie anche per: 5.Stars99, Fabio_mi1, frasc14, Auron.ita, PaoliniL e ALPostoDeiSanti.

Poker Online 26 gennaio 2024: i primi tornei Winter Series Afterparty

Iniziamo il report dei principali tornei Winter Series Afterparty con l’evento The Ice Breaker che richiama 1.818 giocatori per €32.724 con la vittoria di 5.Stars99 che incassa la prima moneta da €1.993 + €1.700 in taglie, dopo aver superato 0Prof.

Con il The Iceberg si sfiorano gli 80K di montepremi grazie a 1.180 entries e qui il migliore è Fabio_mi1 che incassa €5.113+€5.437 di premio. Si ferma al 2° posto Valamarco96 poi abbiamo darkk.bakura a completare il podio. Da segnalare il piazzamento in top-10 di Bulgaro98, segnatevelo perché lo ritroveremo in questo report, con un risultato ben più prestigioso.

€34.740 di prize pool al Glacial Thursday che viene vinto da frasc14 che incassa €2.023+€1.597 dopo aver superato vale10999 e ottosky che completa il podio.

Giuma94 batte Zlatin Penev al Afterparty Main Event

543 iscritti all’Afterparty Main Event che arriva ad un montepremi di €122.175, con una prima moneta da €8.846 che viene vinta da Giuma94, che fa un grande colpo visto che incassa anche €13.170 in taglie dopo aver superato Zlatan “Bulgaro98” Penev e anche un altro regular come IwasRickyKaka90 a completare il podio.

In 4° posizione riconosciamo OCCHIUFORT e al 7° posto c’è anche Matteo92AA che aveva già fatto un 6° posto al The Iceberg in giornata.

Poker Online 26 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

Al Winter Rumble si gioca per €58.626 di montepremi e qui il migliore è Auron.ita che batte un Field di 3.257 iscritti e incassa €3.559+€1.783.

Il Bounty Quads è l’unico torneo del giovedì a non superare il garantito, fermandosi a 619 iscritti in lotta per 20K di prizepool complessivo. La vittoria va a PaoliniL per €2.690+€675 dopo aver battuto danilo17091980, ultimo ad arrendersi.

Chiudiamo con l’Hostile Climate dove torna a spuntare come vincente ALPostoDeiSanti, un nickname che nelle ultime settimane è letteralmente esploso con una serie di risultati, ultimo questo successo da €2.768+€2.542 dopo aver battuto BlackDomo97 e betullame11. Ai piedi del podio riconosciamo anche yowatchmewin in un tavolo finale con tanti nomi noti visto che c’è anche Dirac84 al 6° posto e barabbic in 8° posizione finale.