Poker Online 29 gennaio 2024. Su Pokerstars sono iniziate le MicroMillions e al torneo più ricco, il Super High Roller, abbiamo ONOFRIUS75 chipleader al termine della prima giornata. Su iPoker pininfarina00 è chipleader dopo il day1 del Explosive mentre su People’s ancora una volta Filippo Bisciglia chiude il day1 del Vesuvio Pko in testa.

Tornei domenicali: ancora Bisciglia al comando del Vesuvio

Su Pokerstars sono iniziate le MicroMillions questa domenica, e iniziamo dall’evento più importante, il Super High Roller che ha visto 2.472 iscritti per un montepremi da €166.860. Al termine della prima giornata abbiamo 104 players left; si corre per una prima moneta da €9.952 (più le taglie) e il chipleader è ONOFRIUS75, unico sopra ai 2 milioni in chips, e con già €512 incassati dai bounty. Ai piani alti riconosciamo anche MeLLowYeLL0w, regular che riprenderà dalla 4° posizione.

Su iPoker sono stati 641 gli iscritti al ExplosivePKO da 75K garantiti, ma come sempre, con le registrazioni tardive ancora aperte, avremo solo oggi i numeri ufficiali. Sicuramente al final day del lunedì sera sappiamo che ritroveremo almeno 171 players left e in 99 andranno a premio. Il chipleader è pininfarina00 su AndreaAgo79 e SK1LLB1LL2 che sono molto vicini.

Al VESUVIO P-KO, il domenicale di People’s Poker, troviamo ancora FilippoBisciglia chipleader al termine del day1, come un paio di settimane fa. Il noto commentatore tv, ed ex volto molto vicino al mondo del poker, guarda tutti dall’alto con 188K sui 48 players left che si ritroveranno lunedì sera per la prima moneta da €1.737 (più le taglie). Al torneo hanno partecipato 148 giocatori per 15K garantiti di montepremi. Attenzione perché in seconda posizione riconosciamo anche il regular Fabiosky23.

Poker Online 29 gennaio 2024: i primi tornei MicroMillions

L’evento #1 Warm Up che apre la nuova edizione delle MicroMillions viene vinto da 10blackmamba che incassa €1.503 dopo un deal con Barracuda279, in un torneo a cui hanno partecipato 2.733 giocatori per un prizepool da €12.298.

Passiamo ai tornei più ricchi, come l’evento #3 Monstrous Stack che ha richiamato 2.140 entries per €38.520 di montepremi e la vittoria va a Calliendo02 per €5.472.

All’evento #4 Glorious Opening il garantito da 20K viene di poco superato con 4.644 iscritti e il migliore è Fuscowski per €1.215 di prima moneta + €825 di taglie.

All’evento #8 The Sniper si gioca per €51.444 di prizepool grazie a 2.858 iscritti e la vittoria da €3.155+€2.054 va a mister_x8885 che supera il regular ..CECCHINO30 che sbaglia solo il colpo finale dell’heads up. Ai piedi del podio, in 4° posizione, riconosciamo anche gerryilprinc, davanti a VVsMolly.

Poker Online 29 gennaio 2024: la programmazione standard su Pokerstars

I tornei MicroMillions non eliminano la programmazione normale della domenica su Pokerstars. Per esempio si è iniziato come sempre col Sunday Warm Up che ha richiamato 406 giocatori per €18.270 di montepremi e una prima moneta da €1.371 a cui il vincitore RCRSTL92 ha aggiunto €1.265 di taglie dopo aver battuto Becca90 nel testa a testa finale, poi ci sono i regular dugao81 e Fabrizio “Asky16” Petroni al 3° e 4° posto. Piazzamenti anche per Mario “coinflip21” Carrascon al 6° posto e per M@d0ff dietro di lui. C’è anche dario6990 in top-10 a completare un finale pieno di regular.

Il Sunday Evening si avvicina ai 40K di montepremi grazie a 868 entries e il migliore è AssoluiOdisi che si merita la prima moneta da €6.219 dopo aver superato Dispo21. In 6° posizione riconosciamo scellone9477.

Il Sunday Bounty Builder non riesce a superare il garantito da 20K con 592 iscritti e il migliore è bestiuc98 che incassa €1.613+€1.423 dopo aver superato MeLLowYeLL0w che come abbiamo visto ha giocato un ottimo day1 al Super HR. Continua il ritorno prepotente di Ivan “mrbluff234” Gabrieli che ritroviamo anche oggi, piazzato al 6° posto, e ancora una top-10 di coinflip21.

Dopo il 3° posto al Evening, LateNightGamble è in corsa anche al Sunday Slam, ma si ferma in 6° posizione questa volta, e la vittoria va a S1mba98 per €1.616+€2.011 che batte Tommasoliori. In 4° posizione riconosciamo anche Nicholas0404.

Chiudiamo col botto, anzi con un deal al Sunday High Roller tra Pietro “pietroc98” Corsi e Riccardo “Overbet91” Bonelli che incassano la stessa cifra, €7.010, dopo aver fatto fuori va87 che chiude la sua corsa sul gradino basso del podio, in un torneo a cui hanno partecipato 176 giocatori per quasi 40K di montepremi.