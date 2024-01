Poker Online 30 gennaio 2024. Il Super High Roller delle MicroMillions viene vinto da lemaston. Anche Evanz94 vince un High Roller su Pokerstars, quello del lunedì. Su iPoker la spunta Themanblack73 all’ExplosivePKO mentre su People’s il Vesuvio P-ko è di cellaelena00.

Tornei domenicali: lemaston vince il Super High Roller, a Themanblack73 l’ExplosivePKO

Il Super High Roller che domenica ha aperto le MicroMillions di Pokerstars come torneo più importante (prizepool di €166.860), è stato vinto da lemaston che incassa €9.925 di prima moneta + €9.055 di taglie. Si ferma in 2° posizione ANDIMA59 poi riconosciamo Op.Boomer a completare il podio. Da segnalare l’ottima prova di Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni che chiude al 6° posto. C’è anche il regular damonsalvator19 in top-10.

Themanblack73 porta a casa l’ExplosivePKO di iPoker che ha chiuso con 709 iscritti e la vittoria vale un bel premio da 12.127 euro totali tra prima moneta e taglie. Per il runner up canecorso66 ci sono 7.310 euro mentre a completare il podio troviamo Z1OS4M198 che incassa.814 euro. In 9° posizione riconosciamo Eugenio “Eugol93” Sanchioni.

Su People’s Poker il VESUVIO P-KO viene vinto da cellaelena00 che tra prima moneta e taglie porta a casa poco più di 2.000 euro dopo aver battuto il regular bolza7 e in 5° posizione riconosciamo Gabriele “KingMAvE911” Re che spesso troviamo piazzato nella top-10 del domenicale di People’s che ha anche vinto in passato. Niente da fare per Filippo Bisciglia che per la 2° volta in 3 settimane chiude da chipleader il day1, ma al final day del lunedì non riesce a cambiare passo, e questa volta si ferma al 34° posto, senza nemmeno riuscire ad arrivare a premio (23 ITM).

Poker Online 30 gennaio 2024: gli altri tornei MicroMillions del lunedì

Iniziamo dall’evento #13 Monstrous Stack che sfiora i 40K di montepremi con 1.674 iscritti, e il migliore è FuRyD0g per €4.347 di premio, dopo aver superato gioanna24 che si accontenta di poco più di 3.000 euro.

All’evento #14 High Roller arriva il colpo vincente di Evanz94 che incassa €5.349+€4.193 dopo aver superato Kikodieci96 e poi c’è fialetta27 a completare il podio davanti a D4yDr3am3r e Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

10.716 entries non bastano a superare il garantito da 100K dell’evento #17 Monday Jackpot che con soli €10 di buy-in ha permesso al vincitore di questa maratona, tetone74, di incassare €5.532+€2.872, niente male.

L’evento #18 The Sniper va invece a sorrenti98 per €2.675+€1.287 mentre per TMASSACR ci sono €2.645+€794. A completare il podio PochoAll-in.

Chiudiamo con l’evento #19 The Thunderstorm che richiama 1.692 giocatori e il migliore è Mino191 per €924+€772 su LALAMA66. Non mancano i regular, come Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi al 3° posto ma anche Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro che si ferma al 6° posto.

Poker Online 30 gennaio 2024: la programmazione standard di Pokerstars

Vediamo anche i tornei normali su PS, iniziando come al solito dall’Afternoon on Stars del pomeriggio che richiama 238 giocatori che bastano a superare di poco il garantito da 10K. La vittoria va a The_Artist0 per €1.964. Ancora un piazzamento per barabbic che negli ultimi giorni è tornato sulla scena prepotentemente.

Al Night on Stars partecipano 635 giocatori per €57.150 di montepremi ed una prima moneta da €9.425 che viene vinta da melino1994 che supera vleroy83 nel testa a testa finale. In 3° posizione ritroviamo anche Babbiddiu e in 4° posizione riconosciamo pure Dirac84.

Torna anche il Rollercoaster dopo il periodo di pausa delle Winter Series, e torna con una vittoria eccellente, quella di Dario “Cifalino91” Barone che batte un Field da 158 giocatori incassando un premio da €1.187+€1.948. al tavolo finale anche Fabio “backdoorAK” Peluso e al 10° posto T_Thede che aveva chiuso sempre in 10° posizione anche il NoS.

Chiudiamo col Need For Speed da 62 iscritti per €5.580 di montepremi e una prima moneta da €1.819 che finisce nelle tasche di MARFUS.XII che batte leodavinci54 nel testa a testa finale, poi abbiamo capa1991 a completare il podio. In top-10 Gianluca “AA-GIANLU-AA” Giuliani e Simone “simpascu96” Pascucci, ma per quest’ultimo non basta il 10° posto, visto che è proprio Pascucci a scoppiare la bolla in un torneo da soli 9 ITM.