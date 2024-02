Poker Online 5 febbraio 2024. Freedom4gambo23 domina il day1 del Super High Roller delle MicroMillions dove torna a vincere ancora Ivan “mrbluff234” Gabrieli. MeLLowYeLL0w protagonista sia su Pokerstars che su iPoker, visto che è chipleader al termine del day1 del iPoker Royal.

Tornei Domenicali: Freedom4gambo23, un uomo solo al comando del Super High Roller

Su Pokerstars il Super High Roller delle MicroMillions Series sfiora i 200K di montepremi grazie a 2.953 iscritti. Al final day del lunedì arrivano in 105 e c’è il dominio del chipleader Freedom4gambo23 che chiude con 4.6 milioni, più del doppio rispetto a snupolo2012 al secondo posto con poco più di 2 milioni. A completare il podio momentaneo riconosciamo Wutrek e dietro di lui attenzione anche al regular ediltaarabt.

Passiamo su iPoker con il day1 del iPokerRoyal che ha visto 324 iscritti (registrazioni tardive ancora aperte). Al final day del lunedì ritroveremo almeno 166 giocatori, con 63 di loro che andranno a premio, per una prima moneta di almeno €10.565. Al momento comanda il regular MeLLowYeLL0w, davanti a VEGAS7.

Su People’s Poker questa volta non c’è Filippo Bisciglia chipleader al VESUVIO P-KO, ma ross090 che guida i 67 giocatori ancora in corsa sui 158 al via. La bolla scoppierà a 23 ITM.

Poker Online 5 febbraio 2024: gli altri tornei MicroMillions della domenica

Facciamo un passo indietro ai tornei MicroMillions con l’evento #64 Monstrous Stack che ha visto la presenza di 1.736 giocatori per €31.248 di Prize pool. La vittoria vale €4.509 e finisce nelle tasche di MCMLLR.

L’evento #66 Shark Attack non riesce a superare i 40K garantiti con 4.301 entries, e qui il migliore è 1m2good4y0u che incassa €2.399 di prima moneta + €1.482 di taglie.

Torna a vincere Ivan “mrbluff234” Gabrieli che porta a casa l’evento #69 The Sniper, dopo aver superato un Field di 2.526 iscritti, per un premio da €2.813+€1.892. Si ferma al 2° posto jacklafuria mentre okkioadonnie completa il podio davanti ad A.Bernaudo che ritroviamo protagonista anche online dopo la Notte degli Assi live.

Poker Online 5 febbraio 2024: la programmazione standard su Pokerstars

Iniziamo dal Sunday Warm Up che arriva a €18.720 di montepremi con 416 iscritti. Il migliore è ILPAPA591 per €1.382+€1.132. Da segnalare il 7° posto di Simone “simopascu96” Pascucci e al 9° posto c’è anche sapy000 che aveva già vinto il Sunday Starter per più di 1.300 euro.

857 iscritti al Sunday Evening che arrive a €38.565 di montepremi. La vittoria va a 127.0.0.x per €6.140 di montepremi. In 2° posizione ritroviamo Babiddiu e poi Becca980 a completare il podio.

Chiudiamo col Sunday High Roller che con 173 iscritti sfiora i 39K di montepremi. Qui la vittoria va a micidial88 che incassa la prima moneta da €7.837 dopo aver superato MeLLowYeLL0w che troviamo anche qui tra i protagonisti, oltre che su iPoker. Completa il podio un altro regular, betullame11, davanti a Fabrizio “Asky16” Petroni. In 8° posizione troviamo Wutrek.

Chiudiamo col Need For Speed che non sarà il torneo più ricco (€6.750 di prizepool) ma è sempre tra i più spettacolari e anche questa volta troviamo un nickname importante come vincitore, Vop444 che incassa €735+€1.234 su Andrea “Andreacigna” Pini. 9° posto per MoChuisle che aveva chiuso in top-10 anche il Sunday High Roller.