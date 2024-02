Poker Online 9 febbraio 2024. Una notte in cui si sono messi in mostra diversi regular nei principali tornei di Pokerstars, come al High Roller delle MicroMillions vinto da ChristianDic su Simone “pertugio7” Andrian (in foto by Wpt). Il Night on Stars va a 94rma mentre torna a vincere anche Giovanni “Vop444” Giudice che fa suo l’ennesimo Need For Speed.

Poker Online 9 febbraio 2024: tornei MicroMillions Series

Anche oggi ci occupiamo dei principali tornei MicroMillions Series che continuano su Pokerstars. All’evento #99 Monstrous Stack che si avvicina ai 30K di Prize pool e la vittoria da €4.269 va ad ellesse_1CC che batte martignao90 nel testa a testa finale.

Il torneo più ricco è chiaramente l’evento #100 HIGH ROLLER che finisce nelle tasche di ChristianDic che incassa la prima moneta da €6.889 e anche 11 taglie misteriose, battendo Simone “pertugio7” Andrian che si accontenta di €4.900 + 10 taglie. Ai piedi del podio riconosciamo anche Ettore “pro-fumato87” Esposito.

Passiamo all’evento #103 Shark Attack dove a spuntarla è niccomesse26 per €1.966 di prima moneta +€1.677 di taglie, dopo aver superato AntonyMolero, poi c’è Piramide89 a completare il podio.

L’evento #104 The Sniper arriva a €46.530 di montepremi grazie a 2.585 entries e il migliore è PerosaArgentina che incassa €2.871+€2.474. Il runner up è bigluciano35 che incassa in tutto poco più di 3k di premio.

Night on Stars: vittoria per 94mra

Al Night on Stars del giovedì il buy-in sale a €250 e hanno partecipato in 340 giocatori per un prize pool di €76.500 e una prima moneta da €5.845 vinta da 94rma che incassa altre €6.803 in taglie dopo aver superato leodavinci54 e Houdini1610.

Buon piazzamento per il regular OCCHIUFORT al 5° posto mentre in top-20 troviamo Simone “simopascu96” Pascucci. Più indietro ci sono anche Alessandro “Deneb83” Pichierri e Wutrek che nelle ultime giornate si sta piazzando quotidianamente.

Poker Online 9 febbraio 2024: gli altri tornei di Pokerstars

Facciamo un passo indietro al Afternoon on Stars che supera di poco i 12K di montepremi grazie a 267 iscritti e la vittoria va al regular ANTILIMP che incassa €952+€1.619.

Al Rollercoaster partecipano in 179 per €16.110 di montepremi. La vittoria va a macimpetro11 per €1.319+€1.675 di premio. In 2° posizione Trismegisto90 e a completare il podio c’è il solito Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che si lascia alle spalle altri due nick name noti: IMuCkTheNut e MoChuisle7.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed, il turbo della notte che richiama 55 giocatori e non supera i 5K di montepremi, ma i grandi nomi non mancano mai, ad iniziare dal vincitore, Giovanni “Vop444” Giudice che porta a casa per l’ennesima volta questo torneo, battendo un altro veterano che troviamo spesso al Need For Speed, Daniele “bybabyby” Cuomo e poi a completare il podio abbiamo Matteo “SpeedOne1” Liparulo.