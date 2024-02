Poker Online 13 febbraio 2024. Vanno ufficialmente in archivio le MicroMillions Series di Pokerstars con le vittorie importanti negli eventi conclusivi di Alfonso “Pazziatotale” Apicella e 1410soulsuck89 mentre vice_airlines porta a casa il NoS e roxyiza1990 vince il nuovo Colossal Stack in versione Mystery Bounty. Su iPoker successo di STURM18 mentre su People’s Elfonseca batte Federico “Zibbibboshock98” Bileddo

Tornei domenicali: Alfonso Apicella vince il Main Event MicroMillions

Sono ben due i tornei che si dovevano concludersi su Pokerstars, gli ultimi eventi delle MicroMillions Series che vanno in archivio (ma sono già in arrivo i 128 tornei delle Carnival Series). Iniziamo dal torneo più importante, il Main Event da 11.680 entries e un Prize pool superiore ai 210K. Il torneo si conclude con un deal a 4 tra il vincitore Alfonso “Pazziatotale” Apicella e LuXorM17, Morrison1322 ed andrewss85. Tutti incassano più di 7K a testa e i bounty misteriosi, 10 per i primi 2, e ben 17 per Morrison1322. Incassa tanti bounty anche il regular Mattia “yowatchmewin” Festa che chiude al 10° posto.

Quasi 200K in palio anche al SUPER HIGH ROLLER KO vinto da 1410soulsuck89 che incassa €11.339 di prima moneta e anche quasi 9K di taglie dopo aver battuto il regular SZ231199. A completare il podio troviamo IL_Diablo86 davanti a Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.

Passiamo su iPoker dove l’Explosive Sunday ha chiuso le registrazioni tardive con 749 entries. In 126 sono arrivati a premio e il migliore è stato STURM18 che tra prima moneta e taglie ha incassato in tutto la bella cifra di 12.626 euro. Per il runner up michmate93 ci sono 7.394 euro mentre a completare il podio troviamo CiaoBobby2020 per 4.616 euro di premio.

Su People’s Poker Elfonseca beffa Federico “Zibbibboshock98” Bileddo nel testa a testa finale e porta a casa il VESUVIO P-KO per 1.725 euro di premio e 400 euro di taglie. Solo 9° il chipleader della prima giornata, lindiano, che però è quello che incassa i bounty maggiori (€550). Infine citiamo anche la top-10 di Andreacigna.

Poker Online 13 febbraio 2024: i primi tornei del lunedì

Torniamo alla programmazione quotidiana iniziando come al solito con l’Afternoon on Stars da 257 iscritti per €11.565 di prizepool. Vittoria per giorsello95 per €2.107 di premio dopo aver battuto mdani2024 e Toberian95 che completa il podio davanti a mesckinmick.

Lo stesso mesckinmick si prende però subito la rivincita andando a trionfare ad un Bounty Builder che quasi raddoppia il garantito con 833 iscritti e per il vincitore c’è un premio da €2.558+€2.191.

Altri 817 iscritti al Night on Stars che raggiunge i €73.350 di montepremi, con una prima moneta bella ricca da €11.708 che finisce nelle tasche del regular vice_airlines che batte MarekZeD nel testa a testa finale, poi abbiamo notorius1997 a completare il podio.

Poker Online 13 febbraio 2024: gli ultimi tornei della notte

Torna il Colossal Stack in versione Mystery Bounty, ed è subito un successo da 5.805 iscritti che portano il montepremi a €104.490. La vittoria da €6.345 va a roxyiza1990 che “scarta” anche 9 bounty segreti, ma ancora meglio fa con 12 Antonio Bernaudo che però perde il testa a testa finale e si deve accontentare di un premio fisso da €4.572. Piazzamenti anche per Candido “Nitr07” Cappiello e per l’immancabile Mario “coinflip21” Carrascon.

MoonRiver27 vince il Rollercoaster battendo Andrea “Andreacigna” Pini che avevamo già visto impegnato al tavolo finale su People’s. Riconosciamo anche il 3° classificato, kash’mir1985. 8° posto per Biri07501 che aveva già chiuso 7° anche al Bounty Builder.

In chiusura come sempre il Need For Speed che con 84 iscritti produce un Prize pool di €7.470. La vittoria da €1.818 finisce nelle tasche di leodavinci54 che batte Dajemo94 e Davide “davidecalva” Calvaresi a completare il podio davanti a Giovanni “Vop444” Giudice, in un torneo dove non mancano mai i nomi noti, come Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che troviamo al 7° posto, davanti a ferryhu, J.Mizu97 e D4MM1L3CH1P5.