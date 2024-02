Poker Online 14 febbraio 2024. Il nuovo The Big Mystery Bounty chiude con più di 7.000 iscritti per 68K di montepremi, e la vittoria va a Jibril2023. Torna a trionfare salpa66 che porta a casa il Night on Stars mentre al Colossal Stack trionfa Camarillos23.

Poker Online 14 febbraio 2024: i primi tornei del martedì

Finite le MicroMillions Series, su Pokerstars si torna alla classica programmazione che ha nell’Afternoon on Stars del pomeriggio il primo torneo importante con montepremi garantiti di 7.5K che arriva a €12.690 grazie a 282 iscritti. Il migliore è 1maggiore1 che incassa la prima moneta da €1.006+€1.674 di taglie dopo aver battuto ciccio87809.

611 entries al Bounty Builder che arriva a €27.495 e viene vinto da MEDUS4s che incassa €1.974+€1.766 dopo aver superato nel testa a testa finale il regular gerryilprinc. Al 5° posto riconosciamo anche Marco “RaydenArtist” Richetto e top-10 pure per Evanz94.

Novità col The Big Mystery Bounty, torneo da soli €10 di buy-in, che richiama 7.589 entries per €68.301, il montepremi maggiore della giornata. Oltre al primo premio di €4.144, il vincitore Jibril2023 vince anche 11 taglie misteriose, con Lajuverubba94 che si ferma al 2° posto mentre a completare il podio c’è MAVERICK858 che vince anche 13 taglie, ma i bounty maggiori (18) li porta a casa xmarko78.

Night on Stars per salpa66, a Camarillos23 il Colossal

Al Colossal Stack abbiamo 2.611 iscritti per quasi 47K di montepremi. La vittoria da €2.900+€1.335 va a Camarillos23 che supera vinci59 nel testa a testa finale.

Il Night on Stars richiama 556 giocatori per quasi 51K di montepremi. Il torneo si chiude con salpa66 che batte BlackEagleDG ed incassa la prima moneta da €3.688 + €3.264 di taglie. Da segnalare i piazzamenti dei regular risu94 al 5° posto e di Gibozza dietro di lui. Ancora una top-10 di fialetta27, molto attivo negli ultimi giorni.

Poker Online 14 febbraio 2024: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo 151 iscritti in lotta per un Prize pool da €13.590 e la vittoria va ibfondi che incassa €1.182+€1.323. In 2° posizione Leon123205 e poi completa il podio il già citato fialetta27, che si conferma anche qui, davanti ai regular TopDogg2.0 e Chateaux87.

Appena sopra i 5K il Need For Speed con 56 iscritti e qui la vittoria da €715+€953 va a villapino, con Biri07501 che chiude da runner up.