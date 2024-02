Poker Online 15 febbraio 2024. Alessio “AleAsto2” Astone (in foto) ha vinto il Night on Stars di San Valentino, e su Pokerstars si è giocato anche un ricco Colossal Stack versione Mystery Bounty vinto da buscaboss.

Poker Online 15 febbraio 2024: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo dall’Afternoon on Stars che ha richiamato 240 giocatori per un montepremi da €10.800 e la vittoria da €1.980 è andata a tustaibene. Da segnalare ancora una volta (come dicevamo già nel report di ieri) un indiavolato fialetta27 che continua a piazzarsi spesso, questa volta è 8° al torneo del pomeriggio che apre la giornata su Pokerstars.

Al Bounty Builder abbiamo 515 entries per un montepremi che sopra i 23K, con una prima moneta da €1.683 + €1.854 di taglie vinta da Favolavinci93 che batte RCRSTL92 nel testa a testa finale, poi troviamo il regular MoChuisle7 a completare il podio in 3° posizione.

Alessio Astone vince il Night on Stars, a buscaboss il Colossal Stack Mystery Bounty

Passiamo al Night on Stars che con 435 iscritti si avvicina ai 40K di Prize pool. La vittoria da €6.664 va ad Alessio “AleAsto2” Astone che batte KanielOuutis nel testa a testa finale. Top-10 per panfr0 che si lascia alle spalle Evanz94. Tra i migliori 20 riconosciamo Marco “RaydenArtist” Richetto e l’immancabile Mario “coinflip21” Carrascon. Approposito di immancabili, anche qui si piazza fialetta27 in 17° posizione.

Il torneo più ricco non è però il NoS, ma è nettamente il Colossal Stack, che in versione Mystery Bounty, richiama 4.468 entries e fa più del doppio del montepremi del NoS, ovvero €80.424, con una prima moneta da €4.903 vinta da buscaboss che incassa anche 10 taglie misteriose, con il runner up caronico68 che si accontenta di €3.542 + 9 taglie. Il migliore dal punto di vista delle taglie è cashinthetown che chiude al 3° posto, ma con ben 18 bounty misteriosi. Piazzamento in top-10 anche per i regular KiroiSenko e Fabiosky23.

Poker Online 15 febbraio 2024: gli ultimi tornei della notte

Poco sotto i 10K il Rollercoaster che richiama 109 giocatori, e la vittoria va a donnarumma92 per €924+€1.762. Il runner up è Coso650301 poi riconosciamo ANTILIMP in 3° posizione, in una top-10 piena di regular visto che ci sono anche dugao81, Ribo95, Luca “sturbao” Sturba e ferry hu in fila dal 7° al 10° posto.

Si chiude come al solito col turbo della notte, il Need For Speed che con 57 giocatori supera di poco i 5K di Prize pool. La vittoria va ad Antonello “teamzeus94” Ferraiulo per €1.672 di premio, con Bulbasaro al 2° posto e Federico “Zibbibboshock98” Bileddo a completare il podio in 3° posizione. In 6° posizione riconosciamo Giuseppe “peppruocc” Ruocco e ritroviamo anche qui a premio Ribo95, primo ITM al 9° posto.