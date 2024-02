Poker Online 16 febbraio 2024. Al giovedì il Night on Stars si arricchisce con un buy-in da €250 e il migliore è grigiolo65. Su Pokerstars si è rigiocato anche il The Big Misteri Bounty che ha richiamato tanti giocatori, ma il migliore è stato Massy9. Successo anche per MaSentuSucata al Colossal Stack.

Poker Online 16 febbraio 2024: i primi tornei del giovedì

Iniziamo come sempre con l’Afternoon on Stars del pomeriggio che richiama 297 entries che formano un montepremi da €13.365 e la vittoria va a NoiSiamoAscoli che incassa la prima moneta da €1.042 + €1.105 di taglie dopo aver superato dottorfox80 nel testa a testa finale.

Con il Bounty Builder si sale a €27.810 di montepremi con 618 iscritti, e il migliore qui risulta essere LO70 che incassa €1.997+€3.011. Il runner up è Prince9810 per poco più di €2.300. Al 6° posto riconosciamo iL-DottoreX e in top-10 c’è anche Lelouch Vi.

Torna il The Big Mystery Bounty preso d’assalto da 7.154 entries in lotta per un montepremi da €64.386. La vittoria da €3.917 va a Massy9 che è anche il migliore con 17 taglie misteriose, mentre si ferma al 2° posto per €2.806 + 15 taglie xApacheBlancox. Completa il podio morro50 per €2.015 di premio, ma “solo” 8 bounty misteriosi.

Night on Stars del giovedì a grigolo65. MaSentuSucata vince il Colossal

Questo giovedì il Colossal Stack si ferma a €54.486 di montepremi, grazie a 3.027 iscrizioni, e la vittoria da €3.324 ava a MaSentuSucata che incassa altri €2.219 in taglie. Il runner up è prodigy1677 e tra i migliori riconosciamo anche onlyruss al 5° posto.

Il Night on Stars del giovedì porta il suo buy-in a €250, pagato da 299 giocatori che hanno prodotto un Prize pool da €67.275. La vittoria va a grigolo65 che incassa €5.245+€5.267 di premio dopo aver battuto Butt3rflyEffect e il regular risu94 che completa il podio. In top-10, in final dal 7° al 9° posto, ci sono anche i regular Davide “davidecalva” Calvaresi, Gianluca “AA-GIANLU-AA” Giuliani ed Evanz94.

Poker Online 16 febbraio 2024: gli ultimi tornei della notte

Al Rollecoaster partecipano in 167 per €15.030 di prize pool e una prima moneta da €1.254 vinta da RenatoINT che incassa anche €1.486 di taglie dopo aver battuto Michael “majiko15” Uguccioni, mentre un panfr0 molto attivo chiude la sua corsa al 3° posto. Ancora un piazzamento per Fabrizio “Asky16” Petroni.

Chiudiamo col Need For Speed che questa volta non supera i 5K garantiti visti i 55 iscritti. Il migliore è Anzeledda001 per €717+€1.237 mentre in 2° posizione abbiamo pokerassi318 e Ribo85 che completa il podio, davanti ancora a panfr0 e ad Andrea “Andreacigna” Pini.