Poker Online: al via le Carnival Series, INTROVERT_013 ed Iride2.0 comandano SPICY-50 e Sunday Main Gala

Poker Online 19 febbraio 2024. Su Pokerstars sono iniziate le Carnival Series con tanti ricchi tornei, in particolare lo SPICY-50 e il Sunday Main Gala che si concluderanno lunedì sera, come il consueto Explosive Sunday di iPoker (con TopDogg chipleader) e il VESUVIO PK-O su People’s Poker.

Tornei domenicali: INTROVERT_013 ed Iride2.0 comandano SPICY-50 e Sunday Main Gala

Sono due i tornei di Pokerstars che si concluderanno col final day del lunedì, ed entrambi fanno parte della serie di eventi Carnival Series di cui parleremo anche dopo. All’evento #5 SPICY-50 si gioca per €192.150 di montepremi con 4.270 iscritti e in 361 sono passati al final day con INTROVERT_013 al comando del chipcount ma ai piani alti c’è anche Giuseppe “peppruocc” Ruocco che riprenderà la corsa verso la prima moneta da 40K dal 5° posto.

Altri €117.225 in palio all‘evento #6 Sunday Main Gala che ha visto la partecipazione di 521 giocatori che hanno pagato il buy-in di €250. In 61 sono passati alla giornata finale, con Iride2.0 al comando su tanuzz8. Riprenderanno dalla top-10 Andrea “Andreacigna” Pini e IMuCkTheNut.

Un nickname noto al comando anche dell’Explosive Sunday di iPoker, e si tratta di TopDogg che con 260K è in testa al chipcount, seguito da ciondolo99 e illupo17. Al torneo hanno partecipato 611 giocatori, e almeno 174 li ritroveremo lunedì sera, a caccia delle 99 posizioni a premio e della prima moneta da 7.375 (più le taglie) anche se come sempre i numeri non sono ancora ufficiali visto che la registrazione tardiva rimane aperta.

Passiamo su People’s Poker col VESUVIO P-KO, torneo da 15K garantiti a cui hanno partecipato 154 giocatori. Al termine della prima giornata abbiamo 47 players left, ma solo in 23 andranno a premio, con una prima moneta da €1.760 a cui aggiungere le taglie. Il chipleader di giornata. È fabreclo77 che con 276K stacca nettamente FRagiuVai2016. Da segnalare in 8° posizione un nick name abbastanza noto, quello di apposvappa.

Poker Online 19 febbraio 2024: al via le Carnival Series

Abbiamo detto che questa domenica sono iniziati i tornei Carnival Series, al via con l’evento #1 Carnival Starter che ha visto 1.545 entries per un montepremi vicino ai 60K e vittoria di Ins1d3Man che incassa €10.071 di premio dopo aver superato TRACHETEeBOOM. Ai piedi del podio riconosciamo Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che ritroveramo ancora in questo report, e in 10° posizione chiude anche Simone “94pazzini94” De Masi.

Anche l’evento #2 Sunday Carousal supera i 60K di montepremi grazie a 3.392 entries e qui il migliore è thetrueank che incassa €6.664 dopo un deal con fragre82, Konan1317 e sasy2412.

Si sale ancora col Sunday Circus Mystery Bounty da 8.267 entries per €74.403 di montepremi. Anche qui c’è un deal finale a tre con marcootreno, andresuperbu e krystine19. Il primo escluso dall’accordo è ancora una volta un caldissimo Gaza Sparta9 che chiude in 4° posizione. Per il vincitore c’è la prima moneta dopo l’accordo (€3.424) ma anche ben 17 taglie misteriose.

Poker Online 19 febbraio 2024: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #6 Sunday Parade con 1.923 iscritti che portano il Prize pool a €34.614 e ui il migliore è AleGre94576 che incassa la prima moneta da €2.190 + €1.324 di taglie dopo aver superato Addyy$$707. Anche qui Gaza Sparta9 sfiora un altra top-10 chiudendo al 11° posto.

Supera i 35K l’evento #7 Sunday Turbo Party vinto da Fasenki che mette in fila un Field di 781 iscritti incassando €2.376+€2.244 dopo aver battuto nel testa a testa finale Giancarlo “frezzag” Frezza che si accontenta in tutto di circa €3.000.

Vince un regular anche l’evento #8 Sunday Nightly Masquerade col successo di ANTILIMP che batte un Field di 368 giocatori e incassa la prima moneta da €2.449 a cui aggiunge la bellezza di €3.379, lasciando davvero le briciole agli avversari, ad iniziare dal runner up, GO0DV1BES, ma anche al regular dugao81 che completa il podio sul gradino basso, ma ci sono anche Domenico “domenlan” Lando in 5° posizione, dioxvi al 7° posto e Swidam in 9°.

Il torneo che chiude la domenica di Carnival Series su Pokerstars è l’evento #9 Carnivalesque con 2.151 iscritti e €19.359 di montepremi. Qui la vittoria vale €1.159+€812 e va ad Aprilex996 su PokerQuenn960 e darkk.bakura.