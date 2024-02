Poker Online 20 febbraio 2024. I risultati dei principali tornei domenicali, in particolare il ricco Spycy-50 delle Carnival Series di Pokerstars, vinto da dennyboy46 dopo un deal a tre. Vincono anche Mr.Sappa92, TheEqualizer84 e fabreclo77.

Tornei Domenicali: dennyboy46 vince (con deal) lo SPYCY-50. TheEqualizer84 trionfa su iPoker

Vediamo la conclusione dei due tornei di Pokerstars di Carnival Series. Il torneo più ricco, l’evento SPICY-50, che si conclude con un deal a tre e con la vittoria di dennyboy46 che incassa €31.592 mentre per tuchenedici e LGR-Garsia93 ci sono più di 28K a testa. Fuori dall’accordo il regular Matteo92AA che si accontenta di quasi 11K.

Si è concluso anche il Sunday Main Gala con la vittoria di Mr.Sappa92 che incassa la prima moneta da €8.513 + €7.989 in taglie dopo aver battuto in regular tanuzz8 e KuSuNoK1. Da segnalare anche il piazzamento di Andrea “Andreacigna” Pini al 7° posto. Dopo la vittoria domenicale, Stefano “ANTILIMP” Fioravanti sfiora la top-10 anche in questo torneo.

Passiamo su iPoker dove all‘Explosive Sunday la spunta TheEqualizer84 che ha la meglio su un Field da 714 entries e incassa un totale di 11.243 euro di premio tra prima moneta e taglie. Per il runner up SVROCCIOLA57 ci sono 8.022 euro complessivi di premio e poi abbiamo sbarabibo a completare il podio.

Andiamo come sempre a chiudere su People’s Poker col suo VESUVIO P-KO che ha richiamato 154 entries e il migliore è stato fabreclo77 che tra prima moneta e taglie incassa €2.160. Per il runner up ironsports ci sono €1.607, completa il podio FRagiuVal2018. Completa la sua corsa al 7° posto il regular apposvappa.

Poker Online 20 febbraio 2024: primi tornei Carnival Series

Vediamo ai tornei iniziati e chiusi al lunedì, con tanto spazio alle Carnival Series al via con l’evento #10 Fiesta vinto da K8dancerK8 che incassa €5.170 di prima moneta dopo aver superato alexia15. Piazzamenti per i regulart Th3Secr3t al 4° posto e di Wutrek al 7° posto.

L‘evento #11 Festival Mystery Bounty è il più ricco di giornata con 2.408 iscritti e un montepremi da €108.360. Prima moneta da €6.816 che viene vinta da Jaysmooth77 che incassa anche 14 taglie misteriose. In 2° posizione si rivede Jurij “Gliaglia80” Naponiello con €4.863 di premio e 10 bounty.

All’evento #12 Circus vince fcampus68 dopo un deal a 4 con tennista87, MicPokeriss e dan1cr1m1love. Pr il vincitore c’è un premio da €4.589 dopo l’accordo, in un torneo che ha contato 5.055 entries.

L’evento #13 Main Gala ha raggiunto i €90.990 di montepremi, con una prima moneta da €6.049 a cui il vincitore VayoleX aggiunge altri €6.847 di taglie dopo aver battuto ClipperDealer e El_pampasito.

Poker Online 20 febbraio 2024: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #14 Parade con 3.557 iscritti e più di 64K di montepremi. Vittoria per MrOcean770 che incassa €3.879+€3.230. Il runner up è ottosky che incassa €3.867 di prima moneta ma solo €377 di taglie.

Successo da €2.328+€1.868 per sarinabustina all’evento #15 Bash che ha richiamato 722 iscritti. In 2° posizione Marco “Peraz77” Perra e poi Toberian95 a completare il podio davanti ad una serie di altri regular: Alessandro “aleppp” Giannelli, M3ssiD10s e Tommasoliori.

Vittoria eccellente all’evento #16 Harlequin con Marco ‘pokergus83’ Gemma che supera un Field da 1.486 entries e incassa €1.642+€1.544.

All’evento #17 Nightly Masquerade abbiamo 357 iscritti per più di 32K di montepremi. Il migliore è nannimad che incassa €2.410+€3.154 dopo aver superato nel testa a testa finale scoppiato79 e poi abbiamo Ris0_e_P1s3lli che aveva già fatto top-10 nel primo torneo Carnival Series della giornata, il Fiesta. Al 5° posto riconosciamo Simone “simopascu96” Pascucci e si piazzano in top-10, dal 7° al 10° posto, altri nickname noti: vice_airlines, sapy000, D4yDr3am3r e notorius1997.