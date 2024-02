Poker Online 22 febbraio 2024. Quando si dice good run! Federico “Th3Secr3t” Petruzzelli (in foto copertina), dopo il 2° posto al Bounty del martedì, si supera al mercoledì, aprendo subito con una vittoria all’Afternoon on Stars, e vincendo anche il Main Gala delle Carnival Series!

Poker Online 22 febbraio 2024: i primi tornei Carnival Series

Iniziamo dall’evento #28 Feast con 2.055 entries e un montepremi che supera i 36K, con vittoria di Jokers_89 che incassa la prima moneta da €2.253 ma anche €2.128 in taglie.

Conferma il buon momento anche Ceresinhooo che vince l’evento #29 Parade su un field di 1.006 iscritti per €45.270 di Prize pool. Per il vincitore c’è un premio da €5.745 dopo un deal con giuse97701 e Canelupo96.

All’evento #30 Circus ci sono in palio più di 33 mila euro di montepremi, e una prima moneta da €4.558 vinta da Op.Boomer che supera sunglow17 nel testa a testa finale.

Petruzzelli vince il Main Gala. IlRibellee fa Fiesta

Il torneo più ricco della giornata, col suo prizepool da €95.310 è l’evento #31 Main Gala che richiama 1.059 giocatori, e il migliore è ancora una volta Federico “Th3Secr3t” Petruzzelli, che il giorno prima faceva 2° al Bounty, e questa volta vince questo torneo per €6.641 e altre 13 taglie misteriose, dopo che si era scaldato con la vittoria da 1.600 euro al pomeriggio al Afternoon on Stars. In 2° posizione chiude TodoEnLaCara che incassa €4.732 + 12 taglie misteriose. In top-10 riconosciamo anche Nicholas0404 al 4° posto, Simone “94pazzini94” De Masi (7°) ed Antonio “frakkalagan” Fragale (8°).

Un bel montepremi da €57.780 anche all’evento #32 Fiesta dove la spunta IlRibellee per €3.514+€2.663 mentre in 2° posizione matte1992152 si accontenta di circa 4.200 euro complessivi. Da segnalare il 6° posto di Pasquale “pokergus83” Gregorio.

Poker Online 22 febbraio 2024: gli ultimi tornei della notte

Sfiora i 33K di prize pool l’evento #33 Bash con 620 iscritti, e qui sul migliore è FraTantu che incassa €1.995+€1.957. In 2° posizione Vayolex e a completare il podio pokerassi318. Al 6° posto riconosciamo anche pietroc98.

Passiamo all’evento #35 Nightly Masquerade e anche qui abbiamo un nome noto che nelle ultime settimane è letteralmente esploso, Evanz94, che mette in fila un Field da 249 giocatori, incassando €1.759+€2.070 di premio dopo aver battuto Giangi503 nel testa a testa finale.

Chiudiamo con l’evento #36 Carnivalesque che chiude la nottata con 1.875 entries e la vittoria da €1.018+€820 va ad Allan2170 che supera grace2791 e numerone95 a completare il podio.