Poker Online: Luca Sturba (in foto) vince il Celebration. Un giovedì notte con tanti nomi noti a giocare e vincere su Pokerstars dove continuano le Carnival Series. Arrivano infatti le vittorie eccellenti di Luca Sturba e Francesco Favia per esempio, ma c’è anche uno scatenato Riccardo Bonelli che centra tre top-10.

Poker Online: Luca Sturba vince il Celebration e i primi tornei del giovedì

Iniziamo dall’evento #37 Starter vinto da AssoJack1989 che incassa la prima moneta da €4.218 dopo aver battuto un Field di 1.624 entries. Piazzamento ai piedi del podio per Riccardo “Overbet91” Bonelli.

Ricchissimo evento #38 Celebration Mystery Bounty che richiama 1.431 giocatori per €96.592 di montepremi. Vittoria eccellente con Luca “sturbao” Sturba che incassa la prima moneta da €6.332 a cui aggiunge 10 taglie misteriose. Ancora una top-10 per Overbet91 che questa volta troviamo al 6° posto.

Sfiora i 43K di prize pool l’evento #39 Circus grazie a 4.773 iscritti e qui il migliore è danyhalandut che incassa la prima moneta da €2.491 a cui aggiunge €1.719 di taglie dopo aver superato scarso8888 nel testa a testa finale.

Suckkkk chipleader al Main Gala, LUBILL10 vince il Parade

Passiamo all’evento #40 Main Gala che con 372 iscritti con buy-in da €250 ha prodotto un montepremi da €83.700 e non si è concluso nella notte, ma diviso in due serate. Questa sera si riprenderà con 43 players left e al comando c’è il regular Suckkkk, unico sopra al milione in chips, davanti ad AleFrau. Molto bene anche Fabrizio “Asky16” Petroni in 5° posizione.

Quasi 53K in palio anche all’evento #41 Parade con 2.941 iscritti. La vittoria vale €3.230 e va a LUBILL10 che incassa anche €2.875 in taglie.

Poker Online 23 febbraio 2024: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #42 Bash che supera i 30K di Prize pool e viene vinto da RCRSTL92 che incassa €2.180+€2.582. Il runner up è theITbear e poi VayoleX a completare il podio davanti a M.Manco. In 8° posizione riconosciamo anche Antonio “frakkalagan” Fragale.

1.160 iscritti all’evento #43 Harlequin e il milione è gigbross85 che incassa €1.341+€1.146 mentre in 2° posizione e c’è Ippofraa e poi RE4LBOB3R a completare il podio.

Chiudiamo con l’evento #44 Nightly Masquerade che viene vinto da un altro nome noto, Francesco “ilmessia84” Favia, che mette in fila un Field da 293 iscritti e porta a casa €2.052+€3.375 di premio. Sul podio riconosciamo anche IwasRickyKaka90 e arriva anche la terza top-10 quotidiana di Overbet91 con un altro 6° posto.

