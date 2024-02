Tornei Online 27 febbraio 2024. Un lunedì molto interessante con le conclusioni dei domenicali vinti da gioacpsca0 (UltraDeep Pokerstars), TutaAbsoluta (iPoker) e cellaelena00 (People’s Poker). Vincono anche tanti regular come: dario6990, Il-Giuglia, M@d0ff ed aleorsi98, con anche un doppio runner up per Peraz77.

Tornei domenicali: Ultra Deep a gioacpasca0

Si è concluso il ricco UltraDeep delle Carnival Series su Pokerstars e la ricca prima moneta da €23.108 va a gioacpsca0 che batte il regular pietroc98 nel testa a testa finale (per lui ci sono €16.215 di premio). A completare il podio HunterWolf92.

Passiamo su iPoker con l’Explosive Sunday che ha chiuso con 624 iscritti e il migliore è stato TutaAbsoluta che tra prima moneta e taglie incassa 11.571 euro totali di premio.

Chiudiamo col VESUVIO P-KO di People’s Poker vinto da cellaelena00 per €1.847 di prima moneta + €1.459 di bounty, dopo aver battuto GiVeMeYoUrChipS nel testa a testa finale. A completare il podio riconosciamo il regular Biri07501.

Tornei Online 27 febbraio 2024: i primi tornei del lunedì

Vediamo anche i tornei che si sono giocati in giornata, per le Carnival Series di Pokerstars, al via con l’evento #73 Starter che ha richiamato 1.803 entries e la vittoria da €4.643 è andata a guido888618.

Con 1.999 iscritti l’evento #74 Festival Mystery Bounty sfiora i 90K di montepremi e qui la vittoria va al regular dario6990 che incassa la prima moneta da €5.750 e 11 taglie misteriose dopo aver battuto un altro big come Luca “sturbao” Sturba. A completare il podio riconosciamo anche Ceresinhooo.

L’evento #75 Monday Jackpot è preso d’assalto da 7.602 giocatori e a spuntarla è Lp9Mm8Ff10 che batte un Marco “Peraz77” Perra eccezionale a farsi largo fino al 2° posto in un torneo così vasto, e non sarà l’unica run del lunedì per questo giocatore.

Colpo grosso anche per Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che porta a casa l’evento #76 Main Gala con un Field di 984 giocatori. Per D’Alterio c’è un premio da €5.887+€6.238 e indovinate anche qui chi si ferma al 2° posto: Peraz77.

Tornei Online 27 febbraio 2024: gli ultimi tornei della notte

Riconosciamo anche il vincitore dell’evento #77 Parade, M@d0ff, che batte la concorrenza di 2.910 entries e incassa €3.916+€2.627 dopo aver superato Sordoz e sello1994.

All’evento #78 Bash abbiamo 731 iscritti e qui il migliore è HalfbloodPrinc3 per €2.242+€2.753 mentre il runner up Sav3YourS0ul incassa in tutto poco più di 2.700 euro. A completare il podio riconosciamo Lelouch Vi.

Alessio “aleorsi98” Orsi vince invece l’evento #79 Nightly Masquerade che supera i 30K con 334 iscritti. Per il vincitore c’è un premio da €2.255 più la bellezza di €3.415 in taglie, lasciando le briciole a tutti gli altri, in un tavolo finale spettacolare visto che dal 2° al 5° posto riconosciamo tutti: RCRSTL92, Riccardo “Overbet91” Bonelli, M3ssiD10s e Donato “Whitediabolic” De Bonis, ma c’è anche Fabrizio “Asky16” Petroni in 8° posizione e LAFAL10 al 10° posto.

La nottata si chiude con l’evento #80 Carnivalesque con 2.405 iscritti e poco più di 18K di montepremi. La vittoria da circa 2K complessivi va ad AK3L che batte Raffaele “raffa_n5” Francese nel testa a testa finale. Piazzamento al 6° posto anche per delfo182.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui la nostra nuova sezione Pronostici su PIW, e se vuoi di più segui il sito Betitaliaweb.