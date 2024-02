Poker Online 28 febbraio 2024. Continuano le Carnival Series su Pokerstars, vediamo gli ultimi risultati del martedì, in particolare il Main Gala, il torneo più importante, vinto da SneakerETacos che nel testa a testa finale ha avuto la meglio su Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni. Successi anche per: Nanostars69, w00jinx_VLT, IlSignOr30scur0, prim0novembre99, Karnak_01, giuse97701 e kekka005.

Poker Online 28 febbraio 2024: i primi tornei Carnival Series del martedì

Iniziamo dall’evento #81 Fiesta delle Carnival Series su Pokerstars, con 1.860 entries e €33.480 di montepremi, con una prima moneta da €2.054 che viene vinta da Nanostars69 che ha la meglio su Riccardo “Overbet91” Bonelli nel testa a testa finale, incassando altre €1.640 in taglie.

L’evento #82 Jubilee sfiora i 50K di Prize pool grazie a 1.102 iscritti e qui il migliore è w00jinx_VLT che porta a casa la prima moneta da €7.506 mentre per il runner up citoplasmino ci sono €5.321 di premio. A completare il podio Ettore “pro-fumato87” Esposito.

Altri €47,646 in palio all’evento #83 Circus che vince vinto da IlSignOr30scur0 che ha la meglio su un Field enorme da 5.294 entries per €2.761+€1.607 di premio.

SneakerETacos batte Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni al Main Gala

L’evento #84 Main Gala richiama 773 giocatori per quasi 70K di montepremi e la vittoria da €4.822+€5.185 va a SneakerETacos che batte Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni nel testa a testa finale. Ai piedi del podio riconosciamo anche Fabio “backdoorAK” Peluso.

A livello di Prize pool il torneo più ricco, con quasi 80K di montepremi, è l’evento #85 Parade Mystery Bounty che richiama 4.423 iscritti e il migliore è prim0novembre99 che incassa €4.131 dopo un deal con Luigic261 che incassa qualcosina in più. In due portano a casa anche 39 taglie misteriose di cui hanno fatto il pieno. Da segnalare il IlSignOr30scur0 che troviamo al 6° posto anche qui dopo la vittoria al Circus, davvero in serata di grazia visto che prima di oggi non era mai stato citato nei nostri report.

Poker Online 28 febbraio 2024: gli ultimi tornei della notte

L’evento #86 Win The Button è invece il più basso con un prizepool da €13.410 grazie a 1.490 giocatori e ad esultare è Karnak_01 per €1.943 di prima moneta, dopo aver battuto Giangi503 mentre ALPostoDeiSanti completa il podio.

Si avvicina ai 32K di montepremi l’evento #87 Nightly Masquerade vinto da giuse97701 che batte pipolo96 nel testa a testa finale e incassa un premio da €2.215+€2.901. Sul gradino basso del podio riconosciamo D1ANDREA99 che si lascia alle spalle altri regular come RalphCifaretto e MeLLowYeLL0w. C’è anche Antonello “teamzeus84” Ferraiuolo al 8° posto, e altra top-10 per backdoorAK.

Si chiude con l’evento #88 Carnivalesque vinto da kekka005 che ha la meglio su un Field da 1.903 entries e incassa in tutto poco meno di 2.000 euro di premio. Si ferma al 7° posto la corsa di Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.