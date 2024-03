Poker Online 1 marzo 2024. Un ricco giovedì di Carnival Series su Pokerstars dove non si è concluso il Main Gala che riprenderà questa sera per il final day con C10H15N_WW chipleader. Giornata vincente anche per: BlackDomo97, MikyMetal, MR.BETTINHO, Pl4ntB4sed, cannibal83, gabri348 e meggy1k.

Poker Online 1 marzo 2024: i primi tornei del giovedì

Iniziamo dall‘evento #97 Feast che apre la giornata di Carnival Series su Pokerstars con 2.230 entries e più di 40K di montepremi, con una prima moneta da €2.434 + €2.014 di taglie vinta dal regular BlackDomo97. In 6° poisizione riconosciamo Wutrek, e al 9° posto ediltaarabt che aveva vinto anche il giorno prima alle Carnival Series.

L’evento #98 Joyful Mystery Bounty è il torneo più ricco della giornata con i suoi 1.359 iscritti per €91.732 di Prize pool e il migliore è MikyMetal che incassa la prima moneta da €6.042 e anche 5 taglie misteriose, le stesse che porta a casa il runner up RCRSTL92 che incassa anche €4.331. Piazzamento al 6° posto per Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

L’evento #99 Circus sfiora i 43K di montepremi con 4.773 entries, e a farsi largo in questa selva è MR.BETTINHO che incassa €5.813 di premio a fronte di €10 di buy-in, non male.

C10H15N_WW chipleder sui 47 players left del Main Gala da €250

Passiamo all’evento #100 Main Gala che ha richiamato 392 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250, eccezionalmente per il ricco giovedì di Pokerstars. Il torneo si concluderà oggi, con un final day che vede in corsa 47 players left sui 392 che avevano iniziato la sfida, producendo un montepremi da €88.200. Si gioca per una prima moneta da più di 6K, e le taglie. Per esempio l’attuale chipleader, C10H15N_WW non solo comanda con 1.2 milioni in chips, ma ha già in saccoccia €864 di taglie. Ancora in gioco, nelle prime posizione, riconosciamo raffasaronno, TRACHETEeBOOM e betullame11.

Si è invece concluso l’evento #101 Parade che con 3.066 entries ha raggiunto e superato i 55K di prizepool. La vittoria da €3.782+€2.611 va a Pl4ntB4sed che batte Giovanni “Vop444” Giudice nel testa a testa finale, poi abbiamo maxy18.F. a completare il podio.

Poker Online 1 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #102 Bash con 637 iscritti e il migliore è cannibal83 che incassa €2.075+€2.523. Il runner up è ALBERTO9001 e ai piedi del podio riconosciamo Domenico “scellone9477” Gala. Un altro piazzamento anche per RCRSTL92 che qui chiude al 7° posto.

Si avvicina ai 30K di montepremi l’evento #103 Nightly Masquerade con 331 iscritti e la vittoria va a gabri348 che batte Jaloseis nel testa a testa finale, poi c’è amerigoosan a completare il podio.

Chiudiamo con l’evento #104 Carnivalesque che ha richiamato 1.949 giocatori per €17.541 di montepremi e qui la vittoria da poco più di 2K totali va a meggy1k che supera clotec.com nel testa a testa finale.

