Poker Online 4 marzo 2024. LovePS.IT chipleader dopo il day1 del Main Event Carnival Series su Pokerstars, in una domenica in cui dominano i regular con le vittorie di: Jurij “Gliaglia80” Naponiello (in foto), Simone “94pazzini94” De Masi e Fabio “backdoorAK” Peluso che batte Candido Cappiello nell’ultimo torneo della notte.

Tornei domenicali: Main Event Carnival Series, iPoker Royal e Vesuvio Pk-o

Su Pokerstars domenica importante col MAIN EVENT Carnival Series da 400K garantiti in versione Mystery Bounty, e col montepremi che ha raggiunto i €471.690, con una prima moneta da €28.689 (a cui andranno aggiunte le taglie misteriose). Al termine del day1 abbiamo 722 players left sui 5.241 iscritti totali, e il migliore è LovePS.IT che ha anche incassato già 3 bounty misteriosi.

Su iPoker abbiamo 381 iscritti all’iPoker Royal da 100K garantiti. Numeri come sempre non ancora ufficiali visto che la registrazione tardiva rimane aperta. Sicuramente lunedì sera troveremo almeno 197 players left a caccia delle 63 posizioni ITM e di una prima moneta da quasi 11K (più taglie). La giornata è stata chiusa con thebestmiky al comando. Attenzione al regular thetruehank che riprenderà dal 5° posto.

Su People’s Poker hanno partecipato in 149 al VESUVIO P-KO e in 45 sono passati al final day. Bolla ancora lontana dallo scoppio con 23 ITM e una prima moneta da €1.725 a cui aggiungere i bounty. Attualmente al comando troviamo diavolo55 su COBRA48. Anche qui riconosciamo un nickname noto in top-10, si tratta di shadowkizz che riprenderà dal 6° posto.

Poker Online 4 marzo 2024: i primi tornei Carnival Series

Facciamo un passo indietro su Pokerstars, con l’evento #121 Sunday Joker delle Carnival Series vinto da T4k3V3nG3r che incassa €5.436 dopo un deal con Giuseppe “scordo” Scordo che incassa €4.294.

All’evento #122 Sunday Celebration si sale a €100.485 di prizepool grazie a 2.233 iscritti, e a spuntarla su tutti è Jurij “Gliaglia80” Naponiello che incassa così €6.093 di prima moneta + €4.484 di taglie dopo aver superato orsobruno93 nel testa a testa finale. Ai piedi del podio Wutrek.

L‘evento #123 Sunday Last Circus è preso d’assalto da 5.683 entries che concorrono a superare i 51K di montepremi, con una prima moneta da €2.962 che viene vinta da GnekkaBronx che incassa anche €1.678 in taglie.

Sopra i 70K di prizepool l’evento #125 Sunday Parade che viene vinto da pacheconem che incassa €4.123+€2.930 di premio dopo aver superato Deezah22 e bozz81.

Poker Online 4 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

L’evento #126 Sunday Bash è l’unico che non supera il garantito da 25K, con 2.535 iscritti, e il migliore è azaria93 che batte nel testa a testa finale l’immancabile Fabrizio “Asky16” Petroni.

Sfiora i 50K di montepremi l’evento #127 Sunday Nightly Masquerade vinto da Simone “94pazzini94” De Masi che incassa €3.529+3.370 dopo aver superato Getzemani13.

All’evento #128 Carnivalesque si chiude col botto una domenica in cui abbiamo visto tanti regular vincenti, l’ultimo dei quali è Fabio “backdoorAK” Peluso che batte la concorrenza di 1.624 entries, incassando €1.782+€1.775 di premio dopo aver regolato un certo Candido “Nitro07” Cappiello nel testa a testa finale.