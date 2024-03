Poker Online 5 marzo 2024. Le Carnival Series di Pokerstars vanno in archivio col Main Event vinto da NoKeppare dopo un deal a quattro. Su iPoker trionfa FurioGiunta mentre il regular Shadowkizz si mette in mostra anche su People’s Poker, vincendo il domenicale VESUVIO PK-O.

Tornei domenicali: NoKeppare vince il Main Carnival Series (con deal). Shadowkizz vince su People’s

Su Pokerstars si concludono le Carnival Series con il MAIN EVENT che ha visto un epilogo con un deal a 4. Il vincitore è NoKeppare che incassa €18.715 e anche 12 taglie misteriose. Prende ancora di più marchisio77, il runner up che porta a casa €19.493 e 8 bounty. A completare il podio maxxcent che incassa €18.455 e poi NHMJRM93 che è l’ultimo giocatore che fa parte dell’accordo. In 8° posizione riconosciamo pietroc98. Si ferma al 19° posto (ma con 12 taglie misteriose) LovePS.IT che aveva chiuso da chipleader il day1. Il maggior numero di taglie (16) le ha incassate Ciminiera96, 6° classificato mentre il più fortunato è stato ossoduro77 che da 35° classificato si porta a casa comunque 26.328 euro di premio grazie a 8 taglie.

Su iPoker l’iPoker Royal da 100K garantiti chiude alla fine con 462 entries e il migliore è stato FurioGiunta che ha incassato €15.869 di premio totale tra prima moneta e taglie.

Il VESUVIO P-KO di People’s Poker viene vinto dal regular Shadowkizz che incassa un totale di 4.127 euro di premio dopo aver battuto Acciarino nel testa a testa finale.

Poker Online 5 marzo 2024: i primi tornei del lunedì

Finite le Carnival Series, su Pokerstars torna la programmazione normale, con la giornata aperta dall’Afternoon on Stars che ha visto 276 iscritti per €12.420 di montepremi. Anche qui c’è un deal a due tra NoN_e_CaRiNo ed enzotribulla che incassano entrambi poco meno di 2K. Piazzamento al 4° posto anche per Fabio “backdoorAK” Peluso.

Il Bounty Builder torna con 851 entries che hanno prodotto un montepremi da €38.295. La vittoria è andata a O.Vinnik87 che si porta a casa €2.613+€1.993 dopo aver superato menaruolo. Ai piedi del podio riconosciamo Alessandro “alesiena17” Siena e al 8° posto l’immancabile Fabrizio “Asky16” Petroni. Dietro di lui anche Marco “RaydenArtist” Richetto.

Il Colossal Stack sfiora i 50K di Prize pool con vittoria di iMancio90 che si guadagna una bella prima moneta da €7.215 dopo aver superato samgiu nel testa a testa finale.

Poker Online 5 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

Passiamo al Night on Stars che torna con 830 iscritti e un montepremi da €74.700. In palio una prima moneta da €11.894 vinta da conteg89 che supera bobofolle nel testa a testa finale, poi abbiamo gianluca1750. Si rivede ALPostoDeiSanti piazzato al 5° posto, ed anche Evanz94 in 7° posizione.

Altri 180 iscritti al Rollercoaster vinto da ginopaolo666 che incassa €1.326+€1.955 di premio mentre per il runner up serlui71 ci sono poco più di 1.600 euro totali di premio.

Si torna a chiudere come al solito col Need For Speed, il turbo della notte con 59 iscritti e €5.310 di prizepool. La prima moneta da €1.731 va a topjordan che supera Dalila1614 nel testa a testa finale. A completare il podio riconosciamo Riccardo “CrazyRich85” Basso. Piazzamenti anche per Andrea “Andreacigna” Pini, Fabio “backdoorAK” Peluso e Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio dal 5° al 7° posto.