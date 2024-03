Poker Online 7 marzo 2024. I risultati del mercoledì su Pokerstars dove Jacobama21 e Clavas94 fanno un deal al Night on Stars, mentre sempreverde19 porta a casa il Colossal. Vittorie anche per Mario Carrascon (che batte Candido Cappiello al Bounty Builder) e per Gaspare Sposato.

Poker Online 7 marzo 2024: i primi tornei del mercoledì

Apriamo la giornata con l’Afternoon on Stars che ha richiamato 286 giocatori per €12.870 di Prize pool. La vittoria da €2.328 va a ciccios97 che supera NoHandJustLuck.

Il Bounty Builder si avvicina ai 30K con 663 iscritti e un gran finale con Mario “coinflip21” Carrascon che batte Candido ‘Nitr07’ Cappiello in heads up, incassando un premio da €2.101 di prima moneta + €2.804 di taglie. A completare il podio riconosciamo anche ginopaolo666.

Jacobama21 e Clavas94 si dividono il Night on Stars

€45.648 di prize pool al Colossal Stack che chiude con 2.536 entries e il migliore è sempreverde19 che incassa la prima moneta da €6.691 dopo aver superato Incubo94 e totupa a completare il podio.

Il torneo più ricco della serata è il Night on Stars che con 540 iscritti arriva a €48.600 di montepremi. Finale con deal tra Jacobama21 e Clavas94 che incassano entrambi poco più di 7K di premio mentre a completare il podio c’è TISPIEZZO139 per €4.308 di premio. Ai margini della top-10 il solito Fabrizio “Asky16” Petroni.

Poker Online 7 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo 168 iscritti e a trionfare è BERNISCONI per €1.262+€2.093 di premio dopo aver superato oneplay86. Al 5° posto piazzamento di Evanz94. Ci sono anche Zibbibboshock98, M@d0ff e Fabiosky23 tra il 7° e il 9° posto.

Solo 48 iscritti al turbo della notte, il Need For Speed che non supera i 5K di montepremi. Vittoria eccellente di Gaspare “Gasparotto10” Sposato per €1.936 di prima moneta dopo aver superato molly_182. Anche qui piazzamenti per Asky16 e Zibbibboshock98 al 6° e 7° posto, dietro ad IwasRickyKaka90.