Poker Online 8 marzo 2024. Fabiosky23 torna a piazzare un colpo vincente su Pokerstars, al ricco Night on Stars del giovedì. Vittorie anche per: Donato “whitediabolic” De Bonis, Bestione21 e molly_182.

Poker Online 8 marzo 2024: i primi tornei del giovedì

Iniziamo dall’Afternoon on Stars che con 253 entries supera gli 11K di montepremi, con una prima moneta da €905 vinta da ZachBlaze che incassa anche altri €1.142 di taglie.

Donato “whitediabolic” De Bonis porta invece a casa il Bounty Builder per €2.044+€1.712 dopo aver superato un Field da 645 giocatori, con fsusct come runner up per circa 2.200 euro complessivi di premio. Manuel “PokerManzo92” Ferrari si ferma in 6° posizione.

Fabiosky23 torna a vincere, suo il Night on Stars del giovedì

Sfiora i 60K di prize pool il Colossal Stack che richiama 3.325 entries e il migliore è Bestione21 che incassa €3.643+€2.591 dopo aver superato Pl4ntB4sed e poi troviamo LovePS.IT a completare il podio. Piazzamento in top-10 anche per i regular Ettore “pro-fumato87” Esposito al 6° posto ed Alessandro “aleppp” Giannelli in 9° posizione.

Il torneo più ricco è il Night on Stars che al giovedì aumenta il buy-in al massimo, €250, pagato da 334 giocatori per un montepremi da €75.150 e una prima moneta da €5.742 vinta da Fabiosky23 che incassa anche €6.826 di taglie dopo aver superato punischer1990.

Poker Online 8 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo 193 iscritti per €17.370 di montepremi. La vittoria da €1.422+€2.593 va a buttilnero96 che batte risu94 e BlackDomo97.

Chiudiamo col Need For Speed, il turbo della notte che richiama 68 iscritti per €6.120 di montepremi. La vittoria va a molly_182 che incassa in tutto circa 2K di premio dopo aver superato due big come: Giovanni “Vop444” Giudice e Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio a completare il podio. Al 6° posto Fabio “backdoorAK” Peluso e non c’è report mtt senza citare almeno una volta Fabrizio “Asky16” Petroni che qui troviamo piazzato in 8° posizione.