Poker Online 11 marzo 2024. Su Pokerstars la Mystery Week inizia con le vittorie eccellenti di Mario Carrascon e Fabio Peluso. Trionfa anche Luigi D’Alterio al Sunday High Roller. Su 888 torna a vincere Donato De Bonis mentre su People’s ci prova Andrea Pini.

Tornei domenicali: Donato De Bonis vince su 888, Andrea Pini ci prova su People’s

Su iPoker si gioca come sempre l’Explosive Sunday da 75K garantiti, e come sempre nel momento in cui scriviamo le registrazioni tardive sono ancora aperte, quindi i numeri non sono ufficiali. Vi basti sapere che al momento si contano 615 entries, e in 177 passano al day2 con pimichisalvo chipleader.

Su Perplesso Poker si gioca il VESUVIO P-KO con 146 iscritti, e al final day troviamo 49 players left con LottieDNS chipleader su Andrea “Andreacigna” Pini che in questo torneo si mette sempre in mostra. La bolla scoppierà solo con 23 ITM e si gioca per una prima moneta da €1.760 più le taglie.

Questa domenica segnaliamo anche il Mystery Bounty Sunday, torneo di 888poker da 108 iscritti per un Prize pool da €26.700, vinto da un nome eccellente, Donato “wawa86” De Bonis, che conosciamo anche come whitediabolic su Pokerstars. Per lui ci sono €6.367 di premio totale tra prima moneta e taglie. Sul gradino basso del podio riconosciamo anche MrSquid92.

Poker Online 11 marzo 2024: inizia la Mystery Week su Pokerstars

Domenica sono iniziati i tornei della Mystery Week su Pokerstars e l’evento #1 The Opener è subito un successo da 2.818 entries per un montepremi che supera i 50.000 euro rispetto ai 30K garantiti. E c’è anche subito una vittoria eccellente, quella di Mario “coinflip21” Carrascon che in questo modo incassa la prima moneta da €3.146 + 10 taglie misteriose. Qui al 5° posto riconosciamo anche Davide “davidecalva” Calvaresi.

Vittoria importante anche all’evento #2 Daily RIDDLE dove la spunta Fabio “backdoorAK” Peluso su 2.001 iscritti che hanno prodotto un montepremi da €90.045, con prima moneta da €5.767 per Peluso e anche 13 taglie misteriose.

Passiamo all‘evento #3 The ENIGMA con 7.723 iscritti, un torneo fiume che sfiora i 70K di Prize pool e a vincere questa maratona è S3T4RCOS. Per €4.198 + 13 bounty. Piazzamento al 6° posto anche per il regular panfr0.

Tanti soldi in palio anche all’evento #4 The TWISTER che supera gli 80K di Prize pool grazie a 4.463 iscritti, e il migliore è klauslimmortale che incassa €4.218 e 16 taglie.

Il torneo più ricco della domenica di PS è però l’evento #5 The Daily MYSTICAL con 1.711 iscritti e la vittoria da €9.956 (+11 taglie misteriose) va a pollicevers0 che batte UuCARRAJOOO che si accontenta di €7.046 e 8 taglie.

Infine l’evento #6 The LATE NIGHT con 989 entries e €44.505 di montepremi. La prima moneta vale €3.109 e viene vinta da dommignao che incassa anche 9 taglie, meno comunque del regular dioxvi che chiude 10° ma scarta 11 bounty e che andrà poi a vincere il Sunday Supersonic su alegunz46.

Poker Online 11 marzo 2024: la programmazione standard

Nella programmazione dei normali tornei su Pokerstars, dopo una domenica aperta dalla vittoria di Gianluca “AA-GIANLU-AA” Giuliani all’Afternoon on Stars, si inizia a fare sul serio col Sunday High Roller, che non manca nemmeno questa domenica, con 156 iscritti per €35.100 di montepremi e vittoria del solito Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che porta a casa la prima moneta da €7.275 dopo aver battuto This is soo2019.

Vediamo anche il Rollercoaster che con 135 iscritti raggiunge i €12.150 di montepremi, con una prima moneta da €1.057 vinta da maximpietro11 che incassa anche €1.882 di taglie. Sul gradino basso del podio scellone9477, subito avanti ad Evanz94. Piazzamenti in top-10, in fila dal 6° al 10° posto, altri nomi noti come: ALPostoDeiSanti, KingMAvE911, Gasparotto10, aleppp e delfo182.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che conta 79 iscritti per €7.110. Vittoria per dariazzz che batte uno scatenato dioxvi che ritroviamo anche qui come runner up, 3° top-10 domenicale, anche se non è riuscito a portare a casa nessuna vittoria.