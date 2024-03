Poker Online 12 marzo 2024. Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio (in una foto d’archivio) lascia le briciole agli avversari in questa Mystery Week e dopo aver vinto nella giornata inaugurale di domenica, si conferma anche al lunedì vincendo il torneo più ricco di giornata e facendo 2° al Rollercoaster (e top-10 anche al The Daily Riddle). Intanto su iPoker e People’s i domenicali vengono vinti rispettivamente da LateBloom e Rombodituono09.

Tornei Domenicali: LateBloom fa il botto all’Explosive Sunday

Iniziamo dai tornei domenicali che si sono conclusi col final day di ieri era. Su iPoker gli iscritti del Explosive Sunday salgono a 708 e in 126 sono arrivati a premio. Il migliore è stato LateBloom che tra prima moneta e taglie fa un vero botto da 13.263 euro in totale di premio dopo aver battuto STURM18 che incassa meno della metà rispetto al vincitore (6.653 euro), poi abbiamo GwynBleidd a completare il podio. In 4° posizione riconosciamo OmgLaprooofit che il domenicale di iPoker (e non solo) lo ha già vinto in passato.

In archivio anche il VESUVIO P-KO di People’s Poker che questa volta viene vinto da Rombodituono09 che ha la meglio su un Field da 146 iscritti e incassa un totale di €3.609 tra prima moneta e taglie, mentre per il runner up _THE_SERVER_ ci sono 1.651 euro poi a completare il podio troviamo LottieDNS che quasi si conferma dopo aver chiuso da chipleader il day1.

Poker Online 12 marzo 2024: i primi tornei Pokerstars

Su Pokerstars continua la Mystery Week e l’evento #8 The Daily RIDDLE viene vinto da corvetti1985 che ha la meglio su un Field da 1.854 iscritti per una prima moneta da €5.385 a cui aggiunge 7 taglie misteriose, mentre per il runner up Antonellina22 ci sono €3.826 di premio ma 12 taglie. In 9° posizione Il-Giuglia che aveva già vinto nella giornata inaugurale di domenica, e che ritroveremo ancora in questo report.

L’evento #9 The TWISTER sale a €95.220 di montepremi grazie a 5.290 entries e qui il migliore è brick3007 per €5.794 di premio e 12 taglie misteriose, le stesse che “spacchetta” il runner up DEG1983 che incassa anche €4.173 di premio.

L’evento #10 The Daily MYSTICAL è il più ricco della giornata con i suoi 1.198 iscritti a €100 di buy-in, per un Prize pool da €107.820. La vittoria va ancora una volta ad un incontenibile Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che incassa altri €7.260 di premio e 9 taglie misteriose dopo aver battuto un altro big come Eugenio ‘pera276’ Peralta che incassa €5.206 di premio ma solo 2 taglie. Al 9° posto riconosciamo anche Alessandro “Deneb93” Pichierri.

Poker Online 12 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

L’ultimo torneo Mystery Week del lunedì è l’evento #11 The LATE NIGHT che con 901 iscritti supera i 40K di Prize pool. Anche qui riconosciamo il vincitore, MeLLowYeLL0w che incassa €2.862 + 7 taglie misteriose, le stesse che incassa il runner up gek96, oltre a €2.042 di premio fisso. Al 6° posto riconosciamo ilmessia84.

Passiamo ai tornei standard della notte di PS, come il Rollecoaster con 147 iscritti e la vittoria del regular vice_airlines che nega la doppietta ad uno scatenato Il-Giuglia. Ad Andrea “Andreacigna” Pini è andato male il domenicale di People’s, ma si piazza al 4° posto in questo torneo, davanti a Gaza Sparta9. Qui in top-10 al 7° posto c’è anche Donato “whitediabolic” De Bonis.

Andreacigna sfiora il successo anche al Need For Speed, dove chiude 2°, dietro al solo Ris0_e_P1s3lli che batte un Field da 65 iscritti e incassa la prima moneta da €1.728.