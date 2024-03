Poker Online 13 marzo 2024. Su Pokerstars continua la Mystery Week e i tornei più ricchi del martedì vengono vinti da Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani e Butt3rflyEffect.

Poker Online 13 marzo 2024: i primi tornei del martedì

Iniziamo dall’evento #11 The Daily RIDDLE per la Mystery Week di Pokerstars, e la vittoria qui è andata a Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani che ha messo in fila un Field da 1.380 entries, incassando €4.090 di prima moneta ma solo €359 dalle taglie misteriose dove è stato più fortunato il 3° classificato, gringouell per €2.102 di premio ma ben €2.682 di taglie. E’ andata ancora meglio a TurboNandoRQ solo 20° al traguardo per €116, ma ben €3.636 di taglie. Possiamo essere un pò critici? Saranno anche divertenti ed emozionanti questi bounty misteriosi, ma sono un pò la tombola del poker e vedere un 20° classificato vincere quasi come il primo non fa impazzire.

Passiamo all’evento #12 The ENIGMA con 7.106 iscritti e quasi 64K di montepremi. Qui la vittoria da €3.890+€145 va ad adryans9212 che batte scricchiolo . Alte taglie (€1.198) per ArmandoSpina al 14° posto.

Butt3rflyEffect vince il The Daily MYSTICAL. Colossal Stack per lozozzo3

Passiamo all’evento #13 The Daily MYSTICAL che con 837 iscritti e un Prize pool da €75.330 è il torneo più ricco della giornata, e viene vinto da Butt3rflyEffect che incassa €5.368+€1.999 dopo aver superato ziolex e BERNISCONI. Qui il fortunato è Run$G00.D che chiude al 45° posto per €158 di premio, ma scarta un bounty da €3.766.

Si è giocato anche il Colossal Stack, non in versione Mystery, ma bounty normale, e hanno partecipato in 2.099 che non hanno permesso però di superare il garantito da 40K. Il migliore è stato lozozzo3 che ha incassato €2.652+€2.172 dopo aver superato Chroby14 e devilcry3376 a completare il podio.

Poker Online 13 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

Chiudiamo i tornei Mystery Week con l’evento #14 The LATE NIGHT vinto da IlTurnista che ha avuto la meglio su un Field da 820 iscritti per quasi 37K di montepremi. In 4° posizione riconosciamo Giancarlo “frezzag” Frezza e dietro di lui alegunz46. Il più fortunato al tavolo finale è Brian Towsend che chiude al 7° posto per €358 a cui aggiunge €2.513 di taglie.

Supera i 10K il Rollercoaster vinto da jgendog per €976+€1.702 su Tycopyyou e poi abbiamo Simone “94pazzini94” Demasi a completare il podio. Piazzamenti in top-10 anche per Domenico “scellone9477” Gala, Riccardo “Overbet91” Bonelli ed Alberto “Everbrun1” Cigliano.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed, il turbo che chiude la notte su Pokerstars, ma che questa volta, con 53 entries, non supera i 5K garantiti. Ancora un piazzamento per Domenico “scellone9477” Gala che questa volta vince il torneo superando Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo e poi a completare il podio abbiamo fialetta27 che aveva già fatto top-10 al Rollercoaster. Piazzamenti anche per Giuseppe “peppruocc” Ruocco e per l’immancabile Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che questa volta non vince, ed è già una notizia, ma si ferma al 5° posto.