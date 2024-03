Poker Online 14 marzo 2024. Ancora una vittoria di Fabio “backdoorAK” Peluso (in foto) alla Mystery Week, con successo al Late Night dopo aver battuto un altro nome noto, Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro. I due tornei più ricchi del mercoledì vanno però a serpico008 e a ragazzaucraina.

Poker Online 14 marzo 2024: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo il nostro report dei tornei Mystery Week su Pokerstars con l’evento #15 The Daily RIDDLE che ha richiamato 1240 giocatori per un Prize pool da €55.800 e la vittoria è andata a OzzY_Sp4nC3R che ha incassato la prima moneta da €3.735 + €541 dai bounty misteriosi. A livello di taglie (€1.057) è andata meglio al runner up corvetti1985 che incassa altri €2.699 di premio.

L’evento #16 The TWISTER raggiunge un montepremi di €73.350 grazie a 4.075 entries, e la migliore è ragazzaucraina che dopo un deal con Frangucaval e Distruzione76, incassa €3.509 di premio + €1.744 di taglie.

The Daily MYSTICAL a serpico008. Peluso vince ancora

Passiamo all’evento #17 The Daily MYSTICAL che non supera il garantito da 75K, ma è comunque il torneo più ricco della giornata, e viene vinto da serpico008 che incassa €5.454+€1.117 dopo aver superato TATACCIO. Ai piedi del podio riconosciamo MeLLowYeLL0w che incassa un premio da €1.958, ma è fortunato con le taglie misteriose (€3.065). Piazzamenti anche per i regular ANTILIMP e kingferro98 al 5° e 6° posto.

Anche l’evento #18 The LATE NIGHT non supera il garantito da 30K con i suoi 570 iscritti e il migliore è ancora una volta Fabio “backdoorAK” Peluso che aveva aperto domenica questa Mystery Week già con una vittoria, e che concede il bis da €2.264 di premio e anche un bel bottino in taglie, €2.027, dopo aver superato un altro nome noto, Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro, che si accontenta di €1.617 di premio e di €591 di taglie.

Poker Online 14 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

La nottata su Pokerstars è chiusa dai consueti tornei standard, come il Rollercoaster che con 90 iscritti supera di poco gli 8K di montepremi garantito. Anche qui una vittoria eccellente, quella di Domenico “scellone9477” Gala che si conferma in un momento convincente, e supera il solito Fabrizio “Asky16” Petroni. In 3° posizione c’è un altro giocatore che si sta piazzando con costanza nelle ultime settimane, fialetta27. Ai piedi del podio riconosciamo anche edofatto, e c’è pure Donato “whitediabolic” De Bonis al 6° posto. In 8° posizione ritroviamo anche qui backdoorAK.

Si chiude col Need For Speed da 54 entries, e qui edofatto si prende la rivincita andando a trionfare per €1.783 di prima moneta, con pokerassi318 ultimo ad arrendersi.