Poker Online 15 marzo 2024. Il colpo più ricco (oltre 13K di premio) del giovedì di Mystery Week su Pokerstars lo mette a segno Lapocchiero che vince il the MEGA MYSTICAL. Successo anche per: caramellagommos, FRABAVA, UgOPiAzZa, PROstat476, magicpit86 ed IwasRickyKaka90.

Poker Online 15 marzo 2024: i primi tornei del giovedì

Riprendiamo con la Mystery Week che nella giornata di ieri ha aperto con l’evento #19 the Daily RIDDLE che ha richiamato 1.419 entries per un montepremi da €63.885. Il torneo si chiude con un deal tra caramellagommos e MOR3NA_97 che incassano rispettivamente €3.850 e €3.348, ma pochissimo di taglie, soprattutto il runner up (€45). Va molto meglio, in questo senso, ad alexia15k che chiude al 5° posto per €1.122 di premio, ma anche €2.077 di taglie. Top 10 per Luca “steva10” Stevanato in 9° posizione.

Anche l’evento #20 The ENIGMA si avvicina ai 63K di Prize pool con ben 6.955 iscritti, e il migliore è FRABAVA per €3.804 di prima moneta + €387 di taglie.

Colpo di Lapocchiero al Mega MYSTICAL

L’evento #21 The Mega MYSTICAL è il torneo più ricco visto che in 454 giocatori hanno pagato il buy-in massimo da €250, producendo un montepremi da €102.150 e il migliore è stato Lapocchiero che fa un grande colpo da €7.782 a cui aggiunge anche la bellezza di €6.538 di taglie dopo aver battuto dodi8910 e LORENZOKINGG. Ai piedi del podio riconosciamo molly_182, e alle sue spalle dugao81.

Non supera il garantito da 50K il Colossal Stack, nonostante 2.318 entries, e in versione bounty “normale”, non misterioso. Il migliore è UgOPiAzZa 78 che incassa €3.624+€2.426 dopo aver superato Grace2791. Qui ai piedi del podio, il 4° posizione, c’è Giovanni “Vop444” Giudice.

La giornata si Mystery Week termina con l’evento #22 The LATE NIGHT che ha richiamato 1.062 iscritti per un Prize pool da €47.790. Vittoria per PROstat476 che incassa €2.851+€632 dopo aver superato TheNightMeister nel testa a testa finale. Non c’è report mtt quotidiano senza citare Fabrizio “Asky16” Petroni che si piazza in 7° posizione.

Poker Online 15 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

Torniamo alla programmazione standard della notte di Pokerstars col Rollecoaster che supera i 13K di montepremi con vittoria di magicpit86 per €1.142+€2.091. In 5° posizione riconosciamo Domenico “domenlan” Lando e al 7° posto c’è anche dioxvi.

Chiudiamo come sempre al Need For Speed che con 52 iscritti non va sopra i 5K di garantito. Vittoria eccellente di IwasRickyKaka90 che incassa €755+€950 dopo aver battuto fialetta27 che, come dicevamo anche ieri, si conferma in un momento positivo.