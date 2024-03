Poker Online 18 marzo 2024. Va in archivio la Mystery Week di Pokerstars, una serie di tornei con bounty misteriosi, apprezzati dai giocatori che li hanno presi d’assalto. Il migliore al Main Event è stato Simoamga45, ma è stata anche la domenica di Giacomo “Il_Chirurgo3” Rosa che ha chiuso una splendida doppietta.

Tornei domenicali: De Bonis sfiora la doppietta su 888

Su iPoker, come da tradizione ormai, si gioca il day1 dell’Explosive Sunday, con registrazioni tardive ancora aperte. Al momento si contano 589 iscritti, e in 176 sono passati al final day del lunedì. Comanda il chipleader N0tb4l4nc3d.

Su People’s Poker il VESUVIO P-KO richiama 148 iscritti e in 47 passano al final day, con una bolla ancora da scoppiare visto che saranno solo 23 gli ITM, con una prima moneta da €1.737 a cui aggiungere le taglie. Al comando troviamo il regular cipromcfly, ma in 6° posizione c’è anche l’immancabile Andrea “Andreacigna” Pini.

Torniamo a dare uno sguardo veloce anche su 888poker dove la settimana scorsa vinceva Donato “wawa86” De Bonis, che ci riprova anche questa domenica al MB Festival con l’evento #2 Mystery Bounty Opening che ha raggiunto un montepremi da €24.300 grazie a 109 iscritti, e wawa86 si ferma al 3° posto, superato dal vincitore finale H4te88 (che incassa in tutto poco più di 4K) e dal runner up Codplayer.

Poker Online 18 marzo 2024: i primi eventi della domenica di Pokerstars

Iniziamo con gli ultimi tornei della Mystery Week che si è conclusa su Pokerstars. All‘evento #31 The ARCANE la spunta VVsMolly che ha la meglio su un Field da 2.521 entries e incassa €2.570 di prima moneta + €508 di taglie.

All’evento #32 The Daily RIDDLE si sale sopra gli 80K di montepremi, e la vittoria da €4.475 va ad alepokerpro1 che incassa anche €700 di taglie misteriose, ma incassa maggiormente il runner up rik23 che dopo il deal incassa €4.398 di premio + €1.156 di taglie.

All‘evento #33 The ENIGMA abbiamo 7.074 entries per €63.666 di montepremi e a spuntarla su tutti è OP_PEPPE93 per €3.870+€175 di premio.

All’evento #34 The TWISTER si gioca per più di 75K di montepremi e la vittoria (la prima della giornata) va a Giacomo “Il_Chirurgo3” Rosa per €4.583+€1.018 dopo aver superato pool1010.

Si chiude la Mystery Week con la vittoria di Simoamga45 al Main e doppietta di Giacomo Rosa

La grande attesa per il Main Event Mysery Week si risolve con la vittoria di Simoamga45 che incassa la prima moneta da €13.749+€2.007 di taglie misteriose, dopo aver battuto caaarlesio e 85slot.

In 7° posizione riconosciamo gerryilprinc e troviamo anche qui Andreacigna che chiude la sua corsa in 13° posizione. Le taglie maggiori vanno a Pl4ntB4sed che chiude 6° per €2.506 di premio a cui aggiunge €3.446 di bounty.

Con l’evento #36 The CLOSER si chiude del tutto la Mystery Week, e si chiude con una splendida doppietta di Giacomo “Il_Chirurgo3” Rosa che batte un Field da 997 iscritti incassando altri €3.135+€767 di premio.

Poker Online 18 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

Ieri si è giocato anche il consueto Sunday High Roller da €250 di buy-in, che ha richiamato 153 giocatori per €34.425 di prizepool e qui il migliore è stato ALPostoDeiSanti che incassa €7.135 dopo aver battuto CIPROMCFLY16 che ritroviamo anche qui oltre che in corsa su People’s.

Si avvicina ai 12K di montepremi il Rollercoaster con 133 iscritti e la vittoria è andata a Luca “losqualo63” Giovannone che ha avuto la meglio su D10NGO nel testa a testa finale. Come diciamo sempre non c’è mtt report senza Fabrizio “Asky16” Petroni che questa volta troviamo piazzato al 3° posto in questo torneo che vede anche Ste4L7H, Giuseppe “peppruocc” Ruocco, Domenico “scellone9477” Gala e Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni in fila dal 7° al 10° posto.

Riccardo “CrazyRich85” Basso è un altro regular che la spunta nella domenica di PS, in questo caso vincendo il Sunday Supersonic per €1.326 di prima moneta.

Come da tradizione chiudiamo col Need For Speed, il turbo che chiude la notte di Pokerstars con 58 entries e €5.220 in ballo, con una prima moneta da €664 vinta da scott91452 che incassa anche €812 di taglie dopo aver superato i regular Alessandro “aleppp” Giannelli e mathjunk che completano il podio. Al 5° posto Asky16 e in 8° posizione ancora Il_Chirurgo3 in una domenica di vera grazia.