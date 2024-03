Poker Online 19 marzo 2024. Si sono conclusi i domenicali di iPoker e People’s Poker con due vittorie eccellenti, quelle dei regular OmgLaprooofit e cipromcfly mentre su Pokerstars il colpo più ricco del lunedì lo mette a segno Enrico Soldato.

Tornei domenicali: vittorie per OmgLaprooofit e cipromcfly

Iniziamo dalla conclusione dell’Explosive Sunday di iPoker dove torna a vincere OmgLaprooofit che aveva già portato a casa questo ricco domenicale nel dicembre del 2022, e che torna a fare centro nella notte incassando un premio totale di 11.738 euro tra prima moneta e taglie, con speraeeebasta runner up per 8.560 euro complessivi e GiovanniGrana a completare il podio per 4.162 euro.

Su People’s Poker il VESUVIO P-KO va al regular cipromcfly, che dopo aver chiuso il day1 da chipleader, si conferma nella serata finale di lunedì, incassando un premio totale di 4.196 euro. Piazzamento in 8° posizione per Andrea “Andreacigna” Pini.

Poker Online 19 marzo 2024: i primi tornei del lunedì su Pokerstars

Finita la Mystery Week, su Pokerstars torna la programmazione normale, aperta dall’Afternoon on Stars che in versione Mystery Bounty è un grande successo visto che richiama la bellezza di 625 entries per €28.125 di montepremi. La vittoria va a miahoia che incassa la prima moneta da €2.821 ma anche €578 in taglie. Il più fortunato con i bounty misteriosi è però marrapa81 che chiude 8° per €397 di premio, ma anche €1.515 di taglie.

Bene anche il Bounty Builder con 791 iscritti per €35.595 di Prize pool e qui la vittoria va a D4yDr3am3r che incassa €2.467+€3.028 di premio dopo aver superato Emanuale “PokerManzo92” Ferrari nel testa a testa finale. Piazzamenti anche per vleroy83 e damonsalvator19 rispettivamente al 4° r 5° posto mentre Federico “IFOLDACES4U” Piroddi si ferma in 8° posizione.

Il Colossal Stack supera i 45K di montepremi grazie a 2.506 entries, e il migliore è bamboloSG81 che incassa la prima moneta da €6.612 mentre per il runner up infiltratoxx ci sono €4.544 di premio. A completare il podio ThaGuy90, davanti a pinkporcel che rivediamo dopo molto tempo qui sui nostri report.

Poker Online 19 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

Il torneo più ricco del lunedì di Pokerstars è ovviamente il Night on Stars vinto da Enrico Soldato che incassa €8.979 dopo un deal col Poldo085 che si accontenta di poco meno (€8.056). A completare il podio troviamo toystory92, davanti ad Antonio Bernaudo. Anche qui un piazzamento per D4yDr3am3r davanti ad altri due regular: Raffaele “raffa_N5” Francese e Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio. Al 10° posto c’è anche Luca “steva10” Stevanato.

Al Rollercoaster partecipano in 162 per un montepremi superiore ai 14K e una prima moneta da €1.217 vinta da Faber_Makiko, che incassa anche €2.318 di taglie, lasciando le briciole agli altri. Anche qui un 7° posto per damonsalvator19, davanti a Wutrek.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che supera i 6K di prizepool grazie a 67 iscritti. Il turbo della notte questa volta viene vinto da Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni che ha la meglio su pietro-shine nel testa a testa finale, e porta a casa la prima moneta da €1.781.