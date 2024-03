Poker Online 20 marzo 2024. Su Pokerstars si stanno giocando i tornei speciali Mystery Bounty Fever e l’evento più ricco, il The Sunset Riddle, viene vinto da capa1991. Successi anche per 87AAgos87 al Night on Stars e per M@d0ff al Colossal Stack. VVsMolly si conferma in forma e sfiora la doppietta nei tornei del martedì, vediamo tutti i risultati.

Poker Online 20 marzo 2024: i primi tornei del martedì

I tornei Mystery Bounty piacciono, e lo vediamo da un Morning on Stars della mattina che richiama 973 giocatori per €12.649 di montepremi e la vittoria va a viper292705 dopo un deal con boyetna. Inserito anche il nuovo Lunch Break della Mystery Bounty Fever che a fronte di un buy-in di soli €5, spezza la giornata con un torneo da 1.261 entries per €5.674 di montepremi, e qui la vittoria va a raff_allara.

Passiamo all’Afternoon on Stars che supera di poco il Morning con €12.870 di montepremi, grazie a 286 iscritti. Qui la formula a bounty è normale, e torna a vincere VVsMolly per €1.020 di prima moneta + €1.389 di taglie, e che trionfava già qualche giorno fa alla Mystery Week.

Fa parte della Mystery Bounty Fever anche il The Sunset Riddle che richiama 1.335 entries per un montepremi che supera i 60K e la vittoria va a capa1991 per €4.670 di prima moneta dopo un deal con DeLaurences, ma solo €349 di taglie, mentre per il runner up ci sono la bellezza di €1.148 anche dai bounty misteriosi.

Night on Stars per 87AAgos87, M@d0ff vince il Colossal

Passiamo al Colossal Stack che vede 3.075 entries, e in questo Field enorme la spunta il regular M@d0ff per €3.366+€2.788 di premio, dopo aver superato mrhake00 che si accontenta di €3.364+€356.

Il Night on Stars sfiora i 49K con 544 iscritti e il migliore è 87AAgos87 che incassa €3.545+€3.516 dopo aver superato Giovanni “Vop444” Giudice, e al terzo posto troviamo anche qui VVsMolly.

Poker Online 20 marzo 2024: gli ultimi tornei del martedì notte

Al Rollecoaster abbiamo 135 iscritti per €12.150 di prizepool e la vittoria da €1.057+€1.967 va a J.Mizu97 che batte laquilot e lorz1995 nel finale. Piazzamenti per Fabiosky23 ed Evanz94, rispettivamente al 7° ed 8° posto finale. Chiude la top-10 Gaspare “Gasparotto10” Sposato.

Il Need For Speed non supera il garantito da 5K, con 53 iscritti. Vittoria per Karatfetish che incassa €724+€1.153 dopo aver battuto i regular Matteo “TESTADIDONNA” Calzini e Giuseppe “peppruocc” Ruocco. C’è anche Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio in 7° posizione.