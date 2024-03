Poker Online 21 marzo 2024. Tutti i risultati del mercoledì su Pokerstars dove Kamak_01 e fialetta27 hanno fatto deal al Night on Stars. Deal anche al Colossal Stack tra grape2289, Mico2803 e NephentesM mentre raffasaronno torna alla vittoria al Bounty Builder (e fa 4° al NoS).

Poker Online 21 marzo 2024: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo dal nuovo Lunch Break Mystery Bounty Fever che sfiora i 6K di montepremi e la vittoria va ad un nome noto, Arturo “k1ngartur” Pierantoni che batte Mr.Hyde2310.

Mystery Bounty anche per l’Afternoon on Stars che arriva a sfiorare I 25K di prize pool con 545 iscritti. Il migliore è lupo_etneo che incassa €2.471+€376 dopo aver superato Steekhutze. Da segnalare il 4° posto di GENTECHESPER4. Piazzamento in 7° posizione anche per il solito Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni.

Al Bounty Builder abbiamo 644 iscritti per €28.980 di montepremi e una prima moneta da €2.041 vinta da raffasaronno che aggiunge €3.109 in taglie dopo aver superato Espanico_4 nel testa a testa finale, poi abbiamo TopDogg2.0.

Kamak_01 e fialetta27 si dividono il NoS. Deal anche al Colossal

Il Colossal Stack, con 2.302 entries, è il torneo più ricco del mercoledì con €41.436 di montepremi, e il migliore è grape2289 che incassa €4.040 dopo un deal con Mico2803 (che è quello che vince di più visto che porta a casa €5.133) e con NephentesM.

Il Night on Stars si avvicina ai 40K di montepremi con 443 iscritti e anche qui abbiamo un deal, quello tra Kamak_01 e fialetta27 che incassano entrambi poco meno di 6.000 euro. Anche qui raffasaronno ai piedi del podio in 4° posizione.

Poker Online 21 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

109 iscritti al Rollercoaster che arriva da €9.810 e una prima moneta da €924 a cui il vincitore, EdgrdPtr, aggiunge €1.557 di taglie dopo aver superato splendido23 nel testa a testa finale. Piazzamento per i regular MoChuisle7 e Gianluca “AA-GIANLU-AA” Giuliani al 5° e 6° posto.

Sotto il garantito da 5K questa volta il Need For Speed al quale partecipano solo 46 giocatori, e il migliore è betullame11 che incassa €1.431 dopo un deal con This is soo2019. A completare il podio villapino davanti a Marco “RaydenArtist” Richetto.