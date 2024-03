Poker Online 22 marzo 2024. Al giovedì il ricco Night on Stars da €250 di buy-in di Pokerstars viene vinto da DunDun96 mentre theITbear vince il Colossal. Successo di pimpirillino88 al The Sunset Riddle della Mystery Bounty Fever mentre Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni vince per la seconda volta in questa settimana il Need For Speed.

Poker Online 22 marzo 2024: i primi tornei del giovedì

HibrahimBa porta a casa l’Afternoon on Stars battendo un field di 230 iscritti e incassando €830 di prima moneta + €946 di taglie. In mattinata la giornata era stata aperta da un ricco Morning on Stars che in versione Mystery Bounty aveva richiamato 942 entries per €12.717 di montepremi, con vittoria da €1.192+€350 per SPO716 su ArmandoSpina.

Mystery Bounty Fever anche per il The Sunset Riddle vinto da pimpirillino88 che dopo un deal a 4 porta a casa €3.419 (la stessa moneta degli altri tre con cui ha fatto l’accordo) + €430 in taglie.

DunDun96 vince il Night on Stars del giovedì

Al Colossal Stack partecipano 3.225 giocatori per più di 58K di Prize pool, e il migliore è theITbear per €3.531+€2.853 dio aver superato MarekZeD. Ai piedi del podio, in 4° posizione, riconosciamo betullame11.

Con un montepremi da €62.325 il Night on Stars è il torneo più ricco della giornata, e ricordiamo che al giovedì aumenta il buy-in a €250, pagato da 277 giocatori, e qui a trionfare per €4.941+€6.666 è DunDun96 che batte ibfondi nel testa a testa finale. Piazzamento al 6° posto per Simone “94pazzini94” Demasi.

Poker Online 22 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

163 iscritti al Rollecoaster che si avvicina ai 15K di montepremi e il migliore è Raflos10 che incassa €1.224+€1.358 dopo aver battuto francoshark3 e Fabio_m1 a completare il podio.

Chiudiamo col Need For Speed da 63 iscritti per €5.670 di montepremi dove torna a vincere Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni che aveva già portato a casa il turbo della notte di Pokerstars ad inizio settimana. Per Dedoni c’è un premio da €721+€919 dopo aver battuto HELLMATADOR7 nel testa a testa finale.