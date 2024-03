Poker Online 25 marzo 2024. Leobonny1995 chipleader al termine del day1 del Sunday Special, STURM18 ci riprova su iPoker mentre theking1007 vince il Main Event Mystery su 888poker. Vediamo anche gli altri tornei della domenica, per esempio il Sunday High Roller vinto da BERNISCONI.

Iniziamo dal Sunday Special di Pokerstars che ha raggiunto i €118.800 di montepremi grazie a 1.320 entries. Al lunedì sera ritroveremo in corsa 138 Players left, con Leobonny1995 al comando del chipcount con 458K, staccando nettamente ProG111 e sarash208. Tra i nomi più noti segnaliamo Alessandro “aleppp” Giannelli. Si gioca per una prima moneta da €17.612.

Su iPoker si gioca come sempre l’Explosive Sunday. Al momento 515 entries (registrazione tardiva ancora aperta). Almeno in 150 si ritroveranno questa sera al final day, e in 81 andranno a premio per un minimo di €180 mentre la prima moneta vale €8.186 più le taglie, ma potrebbe salire ulteriormente. Il chipleader è Antoro91 che domina con 259K, staccando nettamente STURM18 che chiude con 195K e che ha già sfiorato il colpaccio al domenicale di iPoker, chiudendo 2° lo scorso maggio e vincendolo lo scorso febbraio!

Problemi tecnici questa domenica su People’s Poker con il VESUVIO P-KO, quindi passiamo su 888poker dove si è chiuso l’MB Festival, col Mystery Bounty Main Event che ha richiamato 231 giocatori, con 36 di loro a premio per un minimo di €142 e una prima moneta da €3.184 alla quale il vincitore theking1007, aggiunge quasi altri 1.000 euro di taglie. In 2° posizione D0ntBluff_M3 poi abbiamo TheLoneWolf8 a completare il podio. Tra le taglie misteriose più alte sono fortunati Domenica852, SUPERMANU e Blazenicox.

Poker Online 25 marzo 2024: i primi tornei domenicali su Pokerstars

Torniamo su Pokerstars, con la ricca domenica e il nostro report che si apre come sempre col Sunday Warm Up da 454 iscritti e più di 20K di montepremi. Vittoria di CIPROMCFLY16 che si conferma in un ottimo momento, e supera un altro regular nel testa a testa finale, Davide “davidecalva” Calvaresi. A completare il podio c’è fabryng e in top-10 riconosciamo anche Andrea “Andreacigna” Pini.

Il Sunday Evening supera i 37K di montepremi grazie a 824 entries e il migliore qui è Mrs.Benz220 che incassa la prima moneta da €5.904 dopo aver superato maximpetro11 e poi abbiamo Ins1d3Man a completare il podio davanti a Swidam.

3.616 entries al Sunday Colossal Stack che raggiunge i €65.088 di montepremi, con MR.SKYBLU che incassa €3.933+€3.299 di premio dopo aver superato ElGordinho4.

Poker Online 25 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

Lo spettacolare Sunday High Roller viene vinto da BERNISCONI che batte un Field da 146 iscritti e incassa la prima moneta da €6.809. L’ultimo ad arrendersi è fialetta27, un giocatore che nelle ultime settimane è salito alla ribalta dei nostri report. Completa il podio KanielOuutis.

Il Rollecoaster della domenica richiama 141 giocatori e il migliore è Trycopyyou che incassa €1.104+€1.542 dopo aver battuto Riccardo “CrazyRich85” Basso che ritroviamo anche qui. Ai piedi del podio Simone “94pazzini94” Demasi e anche qui ritroviamo Swidam.

Vediamo anche il nuovo Sunday Undervoer in versione Mystery Bounty, che richiama 1.169 giocatori per €52.605 di montepremi. La vittoria va al regular alegunz46 che incassa €3.684 dopo un deal a tre con A.Gudmundsson e OCCHIUFORT che incassano tutti la stessa cifra, a cambiare sono le taglie. Ai piedi del podio, ed escluso dal deal, c’è Riccardo “CrazyRich85” Basso.