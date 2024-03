Poker Online 29 marzo 2024. Al giovedì ricco Night on Stars che questa notte viene dominato da Umbydeck. Vincono anche: raychem2, LEKIA87, IwannaG4mble, atty1990, MEDUS4s e vice_airlines.

Poker Online 29 marzo 2024: i primi tornei del giovedì

All’Afternoon on Stars si parte con 262 iscritti per €11.790 di montepremi e il migliore è raychem2 che incassa la prima moneta da €937 a cui aggiunge la bellezza di €1.425 in taglie, lasciando le briciole agli avversari, ad iniziare dal regala Gibozza. In 8° posizione VayoleX che prova a vincere il back to back, dopo il successo del giorno prima al torneo del pomeriggio.

Al The Sunset Ridlle in Mystery Bounty, si gioca per €57.105 di montepremi e una prima moneta da €5.079 che finisce nelle tasche del vincitore LEKIA87 che aggiunge €1.387 di taglie dopo aver battuto MANTO989. In 8° posizione ritroviamo Donato “whitediabolic” De Bonis.

Umbydeck domina il ricco Night on Stars

Il Colossal Stark supera i 60K di montepremi con 3.342 iscritti e la vittoria da €3.653+€2.824 va ad IwannaG4mble che batte Costaaa1998 nel testa a testa finale, poi c’è agil80 a completare il podio.

Il torneo più ricco della giornata è il Night on Stars che al giovedì sale a €250 di buy-in, pagato da 316 giocatori che hanno sommato €71.100 in prizepool, con una prima moneta da €5.543 vinta da Umbydeck che domina anche sulle taglie, incassando altri €7.289 dal Bounty progressivo. Il runner up è swainzami e poi c’è CrybyDevil a completare il podio davanti a Luca “delfo182” Delfino. In top-10 riconosciamo anche i regular x-muccio-x, tanuzz8, ziotny94 e LAFAL10, in fila dal 7° al 10° posto.

Poker Online 29 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

Mystery Bounty anche per il The Swift Uncharted vinto da atty1990 che batte un Field di 584 enrtries e incassa la prima moneta da €2.643 ma anche €1.332 di taglie. Ancora meglio a livello di Bounty il runner up Ste4LH che incassa €1.977 di premio, ma €2.027 in taglie misteriose.

Il Rollercoaster supera i 16K di montepremi grazie a 178 iscritti e la vittoria va a MEDUS4s per €1.337+€2.368 mentre per il runner up betullame11 ci sono €1.337+€627. Completa il podio damonsalvator19, davanti ad altri regular come mathjunk, dugao81, T-palleggio e anche Ribo95.

64 entries al Need For Speed vinto da vice_airlines per €733+€1.046 dopo aver superato Biri07501 e CIPROMCFLY16. Ai piedi del podio Fabrizio “Asky16” Petroni.