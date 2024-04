Poker Online 2 aprile 2024. Si sono conclusi i principali domenicali mtt online in Italia, con Faber_Makiko che porta a casa il Sunday Special di Pokerstars mentre SVGolconda7 trionfa all’Explosive di iPoker. Nei tornei del lunedì su PS torna a vincere il solito Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Tornei Domenicali: Faber_Makiko vince il Sunday Special, a SVGolconda7 l’Explosive

Si è concluso il Sunday Special di Pokerstars che con 1.264 iscritti ha raggiunto un montepremi di €113.760, con una prima moneta da €16.864 vinta da Faber_Makiko che batte TomMers_1997 nel testa a testa finale. A completare il podio riconosciamo BlackDomo97 davanti ad altri nickname noti come Karim1702 e VVsMolly.

Passiamo all’ExplosivePKO di iPoker che ha chiuso con 585 iscritti e il migliore è stato SVGolconda7 che tra prima moneta e taglie ha incassato un premio totale di 11.969 euro dopo aver battuto Ack3rman89, runner up per €7.871, poi abbiamo MAIKOLL a completare il podio per €5.713.

Poker Online 2 aprile 2024: i primi tornei del lunedì

Passiamo alla programmazione del lunedì su Pokerstars, e apriamo con l‘Afternoon on Stars in versione Mystery Bounty che supera i 25K di montepremi grazie a 570 iscritti, e il migliore è mr.linus00 che incassa €2.854 di prima moneta + €410 di taglie dopo aver battuto matteosart e poi abbiamo Riccardo “Overbet91” Bonelli a completare il podio.

Mystery Bounty anche per il The Mystical che supera a sua volta di poco i 26K di Prize pool con 963 iscritti. La vittoria va a KKvespAA che incassa €1.945+€564 dopo un deal con MBolgia e JoJordans. Anche qui troviamo BlackDomo97 in 4° posizione e c’è pure Luca “delfo182” Delfino in 6° posizione.

Successo anche al Bounty Builder che raggiunge i €31.365 di montepremi a fronte di 20K garantiti, grazie a 697 entries. La vittoria qui va a izzi.play99 che fa il pieno con la prima moneta da €2.209 alla quale aggiunge la bellezza di €2.846 in taglie, lasciando le briciole agli avversari.

Sfiora i 40K il Colossal Stack dove troviamo eldiablo615 come migliore di tutti per €5.858 di premio dopo aver superato fabryng e Daniele “bybabyby” Cuomo che completa il podio.

Poker Online 2 aprile 2024: gli ultimi tornei della notte

Spettacolare Night on Stars del lunedì con 575 giocatori in lotta per un montepremi da €51.750 e una prima moneta da €8.667 che finisce nelle tasche di JPJPIT che batte va87 nel testa a testa finale, poi abbiamo kgb03250 a completare il podio. In top-10 anche Giuseppe “peppruocc” Ruocco al 8° posto.

Mystery Bounty per il The Undercover con 1.808 iscritti e €24.408 di montepremi. Qui il migliore è adrians92121 per €2.094+€197 mentre il runner up bestiuc98 incassa €1.570+€259.

Torna a vincere un impressionante Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che questa volta batte la concorrenza di un Field da 126 entries e porta a casa il Rollercoaster per 1.016+€1.746 di premio, con Laziness95 l’ultimo ad arrendersi, poi abbiamo Fabio_mi1 a completare il podio. Tavolo finale anche per Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro, Riccardo “CrazyRich85” Basso, Ste4L7H e SZ31199 che aveva fatto top-10 anche al NOS.

Si chiude come sempre al Need For Speed dove abbiamo 61 iscritti per quasi €5.500 di montepremi e una prima moneta da €1.789 che viene vinta da uchapbell, abile a battere una serie di regular, come ANTILIMP che chiude da runner up, e ancora Il-Giuglia sul gradino basso del podio, a cui non riesce la doppietta nei tornei della notte di Pokerstars. Anche qui top-10 per xJaNdRo27x, ma questa volta è una top-10 amara visto che il 10° posto condanna Sarro ad essere l’uomo bolla.