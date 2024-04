Poker Online 8 aprile 2024. Tanto da dire in questa rubrica visto che su Pokerstars sono iniziate le SCOOP, e sono iniziate col botto visto che si è giocato il day1 del Sunday Million preso da assalto da tantissimi giocatori. Vediamo anche i risultati degli altri tornei.

Tornei domenicali: al via le SCOOP col Sunday Million

Chiaramente oggi non possiamo non partire dal torneo più ricco dell’anno, il Sunday Million di Pokerstars che ha già superato il garantito da 1 milione di euro, grazie a 4.611 entries. Diciamo già superato il Prize pool con €1.037.475 visto che la registrazione tardiva rimane ancora aperta fino all’inizio del day2, per un buy-in da €250. Si gioca per una prima moneta da €63.216 (al momento) mentre al runner up andranno più di 45K. Raggiungere il tavolo finale vale 4.715. Al day2 avremo praticamente un altro torneo visto che ci sono ancora 1.329 Players left, e al comando abbiamo edwin532. Con 808K, davanti a lahner73. Tra i migliori di giornata troviamo anche Francesco “ilmessia84” Favia che riprenderà dalla 6° posizione.

Su iPoker si è giocata la prima giornata del iPokerRoyal da 100K garantiti, con 368 iscritti che hanno pagato il buy-in da €250, e anche qui le registrazioni tardive sono ancora aperte. Al final day del lunedì ritroveremo 195 Players left, ma solo in 63 andranno a premio ITM. Si gioca per una prima moneta da 9.742 euro più taglie. Al comando del chipcount VOLTURNOSKY99.

Poker Online 8 aprile 2024: gli altri tornei SCOOP

Vediamo gli altri tornei SCOOP iniziate subito bene, con l’evento #1 Opener che richiama 1.904 iscritti per €171.360 di montepremi e la vittoria da €10.508+€12.565 va a FOLDATE7 che fa un bel colpo dopo aver superato Donlucifer824. Questo torneo è un successo anche nella versione Low che supera i 102K di prizepool grazie a 5.714 iscritti, e qui la vittoria va a jessi3793 che incassa €5.142+€3.029 dopo un deal a tre.

L’evento #2 lo Special low in versione Mystery Bounty va al regular Gioemil71 che incassa €9.951+€1.665 dopo aver superato badierasss e lucacurrix. Top-10 per IwasRickyKaka90.

€35.550 in palio all’evento #3 Bird Sing che viene vinto da un altro nickname noto, KuSoNoK1 che incassa la prima moneta da €5.405 dopo aver battuto jackflu98 e lorz1995 (che aveva già fatto 11° al Opener High). Anche Luca “steva10” Stevanato al 5° posto e Giovanni “Vop444” Giudice in 9° posizione.

L’evento #4 Cooldown viene vinto da bastone59 che supera i 55K di montepremi con 1.233 iscritti. Per il vincitore ci sono €3.704+€353 di premio nel torneo in versione Mystery Bounty che vede Giambrux93 incassare il 2° premio da €2.590, ma anche €1.130 in taglie. Piazzamento al 7° posto per Raffaele “Raffa_N5” Francese.

Poker Online 8 aprile 2024: i tornei standard

Vediamo anche gli altri tornei domenicali di Pokerstars, al via come sempre con l’Afternoon on Stars che però non ha il traino delle SCOOP, e non riesce a superare i 10K garantiti. Vittoria per Peppinoreal che incassa €1.646 dopo un deal con marrapa81 che incassa la stessa cifra. Al 5° posto riconosciamo Mario “coinflip21” Carrascon.

Al Sunday Warm Up si sfiorano I 17K e la vittoria va a Valerio2929 che incassa €1.267+€1.789 dopo aver battuto alessi99m e betullame11. Anche qui troviamo steva10 tra i migliori al 7° posto.

Chiudiamo col Need For Speed, il turbo della notte dove è ormai uno specialista Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni che torna a vincerlo per €725+€1.285, battendo la concorrenza di un Field di 74 iscritti, con Riccardo “CrazyRich85” Basso come runner up e dioxvi a completare il podio.