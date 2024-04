Poker Online 10 aprile 2024. Daniele “ZyzzRaver” Grasso è senza dubbio il protagonista del martedì SCOOP su Pokerstars, con la vittoria dell’Awakening e il 2° posto al torneo dopo, il Bloomtime. Il colpo più ricco lo mette però a segno Luciotakes2 al Primetime.

Poker Online 10 aprile 2024: primi tornei SCOOP della giornata

Iniziamo dall’evento #10 Awakening delle SCOOP che sfiora i 30K di montepremicon 1.306 entries, e il migliore è Daniele “ZyzzRaver” Grasso che incassa la prima moneta da €4.332 dopo aver battuto Nuzzieddu474 e marcellino88.

Ancora ZyzzRaver protagonista all’evento #11 Bloomtime dove chiude al 2° posto su nun Field da altri 1.270 iscritti, battuto solo da Mattocolbott nel testa a testa finale. Per il vincitore c’è una prima moneta da €3.628 alla quale aggiunge €3.570 mentre Grasso porta a casa circa altri 4.100 euro totali. A completare il podio troviamo un altro giocatore in forma a queste SCOOP, Lapocchiero.

Poker Online 10 aprile 2024: gli altri tornei SCOOP della giornata

Passiamo al torneo più ricco, l‘evento #12 Primetime in versione Mystery Bounty. All’evento HIGH la spunta Luciotakes2 che incassa €6.274+€1-526 dopo aver battuto un Field da 998 iscritti, col regular Biri07501 ultimo ad arrendersi. Anche all’evento LOW si gioca per un bel montepremi da €66.718 e la vittoria va a GodYo dopo un deal col regular KuSoNoK1.

L’evento #13 Metamorphosis supera i 30K di montepremi con 673 iscritti e qui il migliore è scorbutico che porta a casa €2.913+€2.126 dopo aver superato truceboy100 e jesuskhane. Anche qui troviamo Lapocchiero in top-10, al 8° posto, davanti ad Alessandro “aleppp” Giannelli.

La programmazione standard di Pokerstars

La giornata è aperta come sempre con l’Afternoon on Stars che sfiora i 10K di montepremi grazie a 221 iscritti. La vittoria da poco più di 2K complessivi va a Gread.Ander che batte il regular ArmandoSpina.

Il The Swift Uncharted in versione Mystery Bounty non supera il garantito da 15K con 307 iscritti e il migliore risulta essere baffone4ever per €1.626+€175 di premio dopo aver superato Fruet.

Chiudiamo come al solito col Need For Speed che con 73 giocatori arriva a €6.570 di montepremi e la vittoria da €715+€1.258 va a FOLDATE7 che batte Matteo “SpeedOne1” Liparulo ed IwasRickyKaka90.

Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.