Poker Online 12 aprile 2024. I risultati del ricco giovedì di SCOOP su Pokerstars dove SONaPippaAlsugo batte i regular Shadowkizz e dioxvi e porta a casa il torneo più importante della giornata, il Thursday Special. Giornata positiva di piazzamenti e vittorie anche per Matteo Calzoni (in foto) e Fabrizio Petroni. Vittorie SCOOP pure per: Satoshy66, cicciozeta93, RenatoINT e MUHAMER-95.

Poker Online 12 aprile 2024: i primi tornei SCOOP del giovedì

La giornata di SCOOP su Pokerstars inizia con l’evento #18 Awakening HIGH che supera i 30K di montepremi grazie a 1.324 entries e il migliore è Satoshy66 che incassa la prima moneta da €4.451. In top-10 Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che chiude in 8° posizione. Lo stesso evento in versione LOW richiama 3.221 giocatori e qui il migliore è Valamarco96 per €1.984. Top-10 per i reghular KuSuNoK1 al 4° posto e Asky16 in 9° posizione.

Passiamo all’evento #19 Bloomtime che in versione HIGH richiama 1.375 entries per un montepremi che si avvicina ai 62K e una prima moneta da €3.891 vinta da cicciozeta93 che incassa altre €3.149 in taglie dopo aver battuto Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni. In 4° posizione riconosciamo anche IL0veThisGame mentre in 6° posizione chiude Antonio Bernaudo. Altra top-10 per Il-Giuglia. Supera i 37K anche l’evento LOW vinto da groundweapon che incassa €2.158+€1.495 di premio. Anche qui piazzamento al 6° posto per Asky16.

Poker Online 12 aprile 2024: gli ultimi tornei della notte

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #20 Thursday Special che però non riesce a superare i 125K di garantito, con 523 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250. Il migliore è SONaPippaAlsugo che fa un grande colpo da €7.095+€9.421 dopo un deal con due regular come Shadowkizz e dioxvi che completano il podio. Anche qui troviamo TESTADIDONNA al 10° posto. Vicino agli 80K di prizepool anche l’evento LOW vinto da LoveToujoursMoi per €5.123+€1.186 dopo aver superato giuliano957 nel testa a testa finale. Piazzamenti anche per i regular edofatto al 5° posto, Fabio “backdoorAK” Peluso 9° e IMuCkTheNut dietro di lui a completare la top-10.

Riconosciamo anche il vincitore dell’evento #21 Bird Sing che con 1.228 iscritti raggiunge un montepremi di €27.630, e la prima moneta da €4.102 va a RenatoINT che batte GreenArro171 nel testa a testa finale.

Chiudiamo con l’evento #21 Cooldown in versione Mystery Bounty, vinto da MUHAMER-95 che incassa la prima moneta da €3.365 di prima moneta + €1.075 di taglie misteriose dopo aver batto libriz. Vanno meglio le taglie per Candido “Nitr07” Cappiello, 3° per €1.738+€2.484, e soprattutto per Laziness95 che incassa €1.249+€4.019. Da segnalare anche il 5° posto di MeLLowYeLL0w.

La programmazione standard su Pokerstars

Il giovedì si era aperto da un Afternoon on Stars che con 204 iscritti supera i 9K di prizepool e la vittoria va a ToniVi29 per €755+€1.179 di premio dopo aver battuto Pulce98.

Il The Swift Uncharted in versione Mystery Bounty richiama 337 giocatori per €15.156 di montepremi ed una prima moneta da €1.609 vinta da pollicevers0 che incassa anche la fetta più grossa delle taglie misteriose (€1.590). Da segnalare il piazzamento al 6° posto di Riccardo “CrazyRich85” Basso.

Dopo aver incassato una doppia top-10 ai tornei SCOOP low, Fabrizio “Asky16” Petroni chiude la giornata togliendosi la soddisfazione di un altra vittoria al turbo della notte, il Need For Speed che vede 69 iscritti per €6.210 di montepremi. Al vincitore vanno €676+€1.366 dopo aver disperato altri due nickname noti: Biri07510 e Boccaglio.

Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.