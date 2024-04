Poker Online 15 aprile 2024. Una domenica davvero ricca per Giuliano “giuli90” Bendinelli (in una foto d’archivio PIW alle WSOP del 2015) che vince l’evento SCOOP Sunday Deep in versione High mentre ad Andrea “ANTIREGS87” Crobu va la versione Low. E’ però ancora da concludere il torneo più ricco della domenica di poker online italiano, lo Spicy-50, sempre delle SCOOP su Pokerstars. Intanto su iPoker comanda sprizzino in vista del final day all’ExplosivePKO.

Tornei domenicali: Gianni3074 comanda lo Spicy-50

Iniziamo dalle SCOOP di Pokerstars con l‘evento #33 SPICY-50 HIGH che non riesce a superare il garantito da 200K con 4.352 entries, e 560 di loro si ritroveranno questa sera per il rush finale verso la prima moneta da 40K! Al comando troviamo Gianni3074 con 1.75 milioni in gettoni, davanti a valeiozanotti e lucafarina82 a 1.1 milioni. Tra i big in top-20 segnaliamo ediltaarabt al 10° posto ma anche raffasaronno in 15° posizione e al 20° posto Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio. Si è invece concluso l’evento LOW dello Spicy-50, con vittoria di gorem160166 che incassa €6.819, meno di leobrati e gianlu998 con cui ha fatto il deal, e che incassano circa rispettivamente 8K e 7K.

Su iPoker si è giocato il day1 dell’ExplosivePKO con 622 iscritti (registrazione tardiva ancora attiva quindi questi numeri non sono ufficiali). Al final day del lunedì ritroveremo almeno 173 Players left, con la bolla che scoppierà con 99 ITM. Si gioca per una prima moneta da 7.345 euro (più le taglie) e al momento al comando troviamo sprizzino davanti a RedeiBull e poi abbiamo AlfaSamka6969 a completare il podio, e forte del Bounty maggiore visto che ha già incassato di certo quasi €400 in taglie.

Poker Online 15 aprile 2024: i primi tornei della domenica

Torniamo su Pokerstars con gli eventi giocati e conclusi alla domenica per le SCOOP. All’evento #31 Awakening in versione Mystery Bounty abbiamo 2.050 iscritti e il migliore è PROstat476 che incassa €1.845+€2.19 dopo un deal a quattro con proinsideGB, LUCAFREDS e menaruolo. In 8° posizione Giuseppe “pepproucc” Ruocco. Appena fuori dalla top-10, in 11° posizione, ILPAPA591, che ritroveremo anche questa sera, in corsa per lo Spicy-50, dove riprenderà dal 5° posto assoluto nel chipcount. All’Awakening in versione LOW altra vittoria eccellente per KuSuNoK1 che mette in gila un Field di 4.547 entries per €1.251+€118.

Tanti soldi in palio all’evento #32 Sunday Deep dove fa il botto Giuliano “giuli90” Bendinelli che incassa la prima moneta da €7.975 e anche la bellezza di €10.399 in taglie, lasciando le “briciole” agli avversari, ad iniziare dal runner up Mr_Qua4tR3F01L (€7.947+€1.460). Buone prove per IwasRickyKaka90 e POGGIAIOLO, rispettivamente al 8° e 9° posto finale. Se Bendinelli ha vinto questo evento HIGH, anche nel LOW arriva un colpo importante, quello di Andrea “ANTIREGS87” Crobu che mette in fila un Field da 4.236 entries per €4.430+€3.649 di premio.

L’evento #34 Metampphosis sfiora i 61K di prizepool grazie a 677 iscritti e qui il migliore è dommignao per €4.413+€4.645 di premio dopo aver superato SOFIAMIA e T_Magw3ll. Ancora un piazzamento per l’ispirato Bendinelli che fa 8° pure qui. Top-10 anche per Evanz94 che fa 6° pure all’evento LOW con 1.369 iscritti, vinto da alexkiller99. Qui troviamo pro-fumato87 in 4° posizione, davanti ad Astrogoldi e al già citato Evanz94.

Anche l’evento #35 Cooldown in versione Mystery Bounty va ad un regular, VVsMolly che ha la meglio su un Field da 1.031 entriues per €3.230+€495 di premio, dopo aver superato altri nickname noti, Laziness95 e AKILLERJJ che completano il podio.

Poker Online 15 aprile 2024: programmazione standard e gli ultimi tornei della notte

Anche la domenica era stata aperta dal primo torneo garantito importante della giornata di Pokerstars, l’Aftenoon on Stars pomeridiano che richiama 192 giocatori che non bastano per superare i 10K di garantito. La vittoria vale comunque €1.886 e viene incassata da SENTINELLA87 che batte 4d3s nel testa a testa finale. In 5° posizione riconosciamo Alessio “aleorsi98” Orsi, davanti ad altri due regular: ..CECCHINO30 ed Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro; c’è anche ArmandoSpina in 9° posizione.

E’ il Sunday Starter a dare il via ufficialmente ai tornei domenicali, con vittoria anche in questo caso di un nome noto Luca “KILLUCK” Daelli per €1.260 di prima moneta.

Il Sunday Warm Up si avvicina ai 17K di prizepool grazie a 371 iscritti e anche qui riconosciamo il migliore, fsusct che incassa €1.275+€1.590 dopo aver battuto Peppinoreal. Anche qui troviamo Laziness95 ai piedi del podio e davanti ad altri nickname noti come Vop444, ChristianDic e Suckkkkk. Ci sono anche xJaNdRo27 e Luca “delfo182” Delfino a completare la top-10.

Ci piace sempre chiudere col turbo della notte, il Need For Speed, che non sarà il torneo più ricco (ieri 80 iscritti per €7.200 di prizepool) ma è sempre uno dei più spettacolari, con tanti big a giocarsi la vittoria ogni notte. Questa volta tocca per l’ennesima volta a Giovanni “Vop444” Giudice che ritroviamo anche qui dopo il Warm Up, questa volta da campione per €722+€1.569, dopo aver battuto Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

