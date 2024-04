Poker Online 16 aprile 2024. Si sono conclusi i principali tornei domenicali in Italia, con le vittorie di br1STars25 (Spicy-50 delle SCOOP di Pokerstars) e D3n1sK4PP21 (ExplosivePKO di iPoker).

Finale tornei domenicali: br1STars25 vince lo Spicy-50 dopo un deal a cinque.

Finale con deal a 5 allo SPYCY-50 delle SCOOP di Pokerstars, il torneo più ricco della domenica con i suoi 200K garantiti (non superati da 4.352 entries). La vittoria va a br1STars25 per €32.178 di premio dopo aver superato petro-shire, AFG_JACK, il regular s3rquiMarquina e ALEP911. Prima erano usciti altri nickname noti, che non hanno accettato il deal, come MoChuisle7, fsusct e K1llth3f1sh.

Passiamo su iPoker dove si è concluso l‘ExplosivePKO da 686 entries e il migliore è stato D3n1sK4PP21 che tra prima moneta e tante taglie, incassa la bella cifra di 12.560 euro di premio totale dopo aver battuto Z1OS4M198 che si fa bastare 7.996 euro di premio complessivo.

Poker Online 16 aprile 2024: i tornei SCOOP del lunedì

Iniziamo con l’evento #36 The Awakening HIGH vinto da Mr.Nobody006 che batte la concorrenza di 1.870 iscritti, con Skier95 ultimo ad arrendersi. Per il vincitore c’è un premio da €2.561+€1.971 in taglie.

L’evento #37 Bird Sing HIGH sfiora i 53K di prizepool con 1.173 iscritti e qui ad esultare è millauro per €7.912 di prima moneta, con matteheaven runner up per €5.639. A completare il podio riconosciamo Domenico “domenlan” Lando, con Fabio “backdoorAK” Peluso al 5° posto ed Ettore “pro-fumato87” Esposito 7°, dopo aver sfiorato la top-10 anche all’Awakening. Tra backdoorAK e pro-fumato87 un altro regular, Op.Boomer.

Parakulo69 batte Gioemil71 nel testa a testa finale dell’evento #38 Special Monday HIGH che con 542 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250, producendo un montepremi da €121.950 e una prima moneta da €9.204 a cui Parakulo69 aggiunge altri €6.542 in taglie, lasciando al regular Gioemil71 un premio complessivo da circa 8K. A completare il podio leon79trapani davanti a IwasRickyKaka90.

Tanti soldi in palio anche all’evento #38 LOW, il Monday Mystery Bounty con 2.378 iscritti e qui a trionfare è ginopaolo666 per €6.731+€616. Fa il pieno di taglie il 3° classificato TassoNait98_ (€3.472+€4.848) che si piazza davanti al regular Suckkkkk. Al 6° posto riconosciamo anche Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro, davanti a LAFAL10.

All’evento #39 Metamorphosis HIGH abbiamo 1.645 giocatori in corsa per un Prize pool da €37.215. La vittoria da €2.381+€1.817 va a Sylvart che batte ADI991 nel testa a testa finale.

La giornata di SCOOP si chiude con l’evento #40 Cooldown HIGH con 547 iscritti per quasi altri 50K in palio. La prima moneta vale €3.723 a cui il vincitore, supermike26, aggiunge €965 in taglie dopo aver superato Elchapo1087. All’evento LOW torna a fare capolino MoChuisle7 che questa volta vince, battendo un Field da 1.432 entries, per €1.690+€788 di premio.

Poker Online 16 aprile 2024: la programmazione standard su Pokerstars

La giornata inizia con l’Afternoon on Stars che in versione Mystery Bounty richiama 364 giocatori per €16.380 di montepremi. La vittoria da €1.721+€1.157 va a cozzamara82 che supera gek96 nel testa a testa finale, poi abbiamo mary538 a completare il podio.

Mystery Bounty anche per il The Undercover che viene vinto da kekko9221 che ha la meglio su un fiele a 1.471 iscritti per quasi 20K di prizepool.

Anche il The Frantic Unknow si gioca in versione Mystery Bounty e viene vinto da powerexp7 per €897+€180. Piazzamento in top-10 anche per Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni al 7° posto e This is soo2019 in 10° posizione.

Chiudiamo con Need For Speed, il turbo della notte questa volta vinto da edofatto che però incassa meno del runner up Alessandro “Zambo1903″ Zamboni, visto che dopo un deal al vincitore vanno €1.221 mentre per il runner up ci sono €1.452. A completare il podio Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni che prova la doppietta ma si ferma al 3° posto in questo torneo e 4° al Mini Need For Speed vinto da un altro giocatore sempre presente nei nostri report, Fabrizio “Asky16” Petroni.

Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.