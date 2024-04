Poker Online 18 aprile 2024. I risultati del mercoledì di SCOOP su Pokerstars con le vittorie di Flattaments e pollicevers0 nei tornei più ricchi, ma arrivano anche i successi di: ilgommista86, KanielOuutis, Sera247994 e toystory92.

Poker Online 18 aprile 2024: i primi tornei SCOOP della giornata

Iniziamo come sempre con l’evento #45 Awakening HIGH che apre la giornata di SCOOP su Pokerstars con 1.420 iscritti e il migliore è ilgommista86 che incassa la prima moneta da €1.982+€1.675 di taglie. Da segnalare il 7° posto di Luca “iL-DottoreX” Castellaneta.

All’evento #46 Bird Sing HIGH torna alla vittoria pollicevers0 che ha la meglio su Antonio “frakkalagan” Fragale. Per il vincitore cè la prima moneta da €7.084 mentre il runner up si sconsola con €5.049 di premio.

Royal Rumble a Flattaments. Ancora bene Evanz94

L’evento #47 Royal Rumble si conferma il più ricco di giornata come 852 entries e un montepremi da €76.680 con una prima moneta da €5.442 vinta da Flattaments che fatta bene ed incassa anche €2.649 di taglie dopo aver battuto MaximalGevaar. Ancora una bella prova di Evanz94 che chiude al 4° posto e al 6° posto troviamo Matteo “SpeedOne1” Liparulo, davanti ad ILPAPA591.

Tanti soldi in palio anche al Royal Rumble LOW con 2.992 iscritti e qui il migliore è KanielOuutis per circa 4K complessivi di premio dopo aver battuto molly_182. Qui ritroviamo in top-10 Vop444.

All’evento #48 Metamorphosis HIGH si superano i 28K di prizepool grazie a 1.251 iscritti e qui a spiccare è Sera247994 su godrun16 poi c’è sarbi14 a completare il podio davanti a ginopaolo666.

Si chiude col Side Event Hyper Tron vinto da toystory92 che ha la meglio su un field da 395 entries, per una prima moneta da €3.125 dopo aver superato gabryarme99 nel testa a testa finale. Top-10 per MircoNovantotto e anche per Fabio “backdoorAK” Peluso, davanti a Fabrizio “Asky16” Petroni che non manca mai nei nostri report per un motivo o per l’altro.

Poker Online 18 aprile 2024: la programmazione standard su PS

La giornata si era aperta con un Afternoon on Stars che in versione Mystery Bounty supera i 20K, praticamente raddoppiando i suoi soliti prizepool intorno ai 10K, grazie a 460 iscritti, e a spuntarla è 781999 su donnaruma92.

Mystery Bounty anche per il The Undercover che però non supera il garantito da 15K con 964 iscritti. La vittoria da €1.398+€212 va a OzzY_Sp4nC3R su pertugio126 e ALPostoDeiSanti. In 6° posizione riconosciamo un altro regular che non manca quasi mai nei nostri report, Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Stessa cosa per il The Frantic Unknow che non va oltre i 10K garantiti con 958 iscritti e con BigD19966991 per €935+€263. Ancora un piazzamento ai piedi del podio per ILPAPA591 che negli ultimi giorni si sta piazzando con costanza (doppia top-10 anche oggi), e dietro di lui ritroviamo l’amico William “LICANTROPOn1” Olivieri che è+ anche quello che incassa più taglie (€523) al tavolo finale.

Andiamo a chiudere col Need For Speed dove c’è sempre Giovanni “Vop444” Giudice piazzato, anche se questa volta non vince, e si arrende “solo” al 5° posto, dietro ad un altro regular, Ribo95, ai piedi di un podio che questa volta è occupato da nickname meno noti, ad iniziare dal vincitore, scott91452 che incassa la prima moneta da €1.701 dopo aver superato un field da 58 entries, con goz97100 ultimo ad arrendersi e Mar3sciallo a completare il podio.

Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.